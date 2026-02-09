Cuba sospende il cherosene per le compagnie aeree

AGI - Le autorità di Cuba hanno informato le compagnie aeree che servono il Paese che le consegne di cherosene saranno sospese per un mese a partire da martedì a causa della crisi energetica. Lo ha dichiarato all'Afp un funzionario di una compagnia aerea europea. L'aviazione civile cubana ha notificato a tutte le compagnie aeree che non ci saranno più consegne di JetFuel, il carburante per aerei, a partire da martedì 10 febbraio alle 00:00 ora locale, ha dichiarato il funzionario della compagnia aerea europea, che ha preferito mantenere l'anonimato.
Cuba sta affrontando una gravissima crisi energetica dopo che il Venezuela, sotto pressione degli Stati Uniti, ha interrotto le forniture di petrolio e Washington ha minacciato di imporre dazi sui paesi che le vendono petrolio. C'è un ordine esecutivo firmato il 29 gennaio dal presidente Donald Trump secondo il quale l'isola rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Il piano di emergenza cubano
Cuba, che produce appena un terzo del suo fabbisogno energetico, è chiamata ad affrontare un duro piano di emergenza per cercare di sopravvivere senza importazioni di petrolio greggio e prodotti raffinati. Questo piano includeva, tra l'altro, la riduzione degli orari di apertura di ospedali e uffici governativi e la chiusura di alcuni hotel.
Le accuse del Cremlino
Gli Stati Uniti stanno cercando di soffocare Cuba con l'embargo alle forniture di petrolio. Ad accusare Washington è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Gli Usa, ha spiegato, hanno adottato "misure soffocanti" contro Cuba mentre la crisi energetica peggiora. "La situazione è davvero critica a Cuba", ha sottolineato Peskov. "Le misure soffocanti imposte dagli Stati Uniti stanno causando molte difficoltà al paese. Stiamo discutendo possibili soluzioni con i nostri amici cubani, almeno per fornire tutta l'assistenza possibile", ha spiegato.
Aiuti umanitari dal Messico
Il Ministero degli Affari Esteri messicano (SRE) ha annunciato ieri la spedizione di cibo a Cuba come simbolo di "solidarietà e aiuto umanitario", in un contesto in cui il Paese continua a impegnarsi per riprendere le spedizioni di petrolio nonostante le sanzioni annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Attraverso la Marina Militare messicana, vengono inviati aiuti umanitari alla Repubblica di Cuba, tramite le navi di supporto logistico Papaloapan e Isla Holbox. Entrambe le navi partono oggi dal porto di Veracruz con un carico di oltre 814 tonnellate di cibo, ha dichiarato il SRE in un comunicato stampa.