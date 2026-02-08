Trump critica: 'è un vero perdente, difficile tifare per lui'

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito lo sciatore olimpico Hunter Hess un "perdente" dopo che questi ha dichiarato essere "difficile" rappresentare l'America ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.
"Lo sciatore olimpico statunitense Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali. Se così fosse, non avrebbe dovuto fare il provino per la squadra, ed è un peccato che ne faccia parte. È molto difficile tifare per qualcuno così", ha scritto il presidente sul suo network Truth Social. "È molto difficile incoraggiare qualcuno così. RENDIAMO L'AMERICA DI NUOVO GRANDE!", ha poi aggiunto il tycoon.
Le dichiarazioni di Hunter Hess
Venerdì scorso, Hess ha detto in una conferenza stampa che rappresentare gli USA alle Olimpiadi genera "sentimenti contrastanti" nei suoi confronti: "Penso che sia difficile" perché "stanno succedendo molte cose che non mi piacciono". Hess, atleta originario dell'Oregon, ha anche spiegato che il fatto di portare la bandiera del Paese nordamericano "non significa che rappresenti tutto ciò che accade negli Stati Uniti".
Il commento del compagno Chris Lillis
Nella stessa conferenza stampa, il suo compagno Chris Lillis ha fatto riferimento alle operazioni sull'immigrazione adottate dall'amministrazione Trump e ha detto di sentirsi "con il cuore spezzato". "Penso che, come Paese, dobbiamo concentrarci sul rispetto dei diritti di tutti e assicurarci di trattare i nostri cittadini e chiunque con amore e rispetto," ha detto.
Il contesto politico e l'Operazione 'Metro'
I commenti di entrambi gli atleti arrivano in un contesto di crescenti tensioni negli Stati Uniti riguardo alle politiche sull'immigrazione dell'amministrazione Trump e alla morte di due cittadini statunitensi uccisi da agenti Ice a Minneapolis. Il governo ha dichiarato mercoledì di aver detenuto più di 4.000 immigrati accusati di vari crimini durante le operazioni condotte in questa città del Minnesota nell'ambito della cosiddetta "Operazione Metro".