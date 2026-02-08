Incendio al memoriale delle vittime di Crans Montana
L'incendio è divampato intorno alle 6 del mattino. Al momento non sono note le cause del rogo
AGI - Il memoriale dedicato alle vittime della tragedia di Crans-Montana ha preso fuoco questa mattina presto. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno rapidamente domato l'incendio e non sono rimasti feriti. Lo riporta l'emittente Rts, citando la polizia del Canton vallese.
L'incendio è divampato intorno alle 6 del mattino e ha investito il tendone a forma di igloo, posto a protezione di fiori e omaggi lasciati in memoria delle vittime della strage di Capodanno al locale Constellation. Le immagini dal luogo dell'incendio mostrano la tenda bruciata. Al momento non sono note le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della scientifica.