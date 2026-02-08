Estradato da Dubai l'attentatore del generale Vladimir Alexeyev

AGI - L'autore del tentato omicidio del numero due dell'intelligence militare russa, il generale Vladimir Alexeyev, è stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti ed estradato in Russia. Lo ha annunciato il Servizio di Sicurezza Federale (Fsb) dopo che ieri erano uscite indiscrezioni stampa a riguardo.
"Il cittadino russo Korba Lyubomir, nato nel 1960, autore diretto del crimine, è stato arrestato a Dubai e consegnato alla Russia con l'assistenza dei nostri partner degli Emirati Arabi Uniti", hanno dichiarato i Servizi segreti di Mosca.
Complici identificati: due cittadini russi e una fuggitiva in Ucraina
In collaborazione con il ministero dell'Interno, "a seguito di urgenti misure di ricerca nell'ambito del procedimento penale avviato dal Comitato investigativo russo per il tentato omicidio del generale Vladimir Alekseyev, sono stati identificati i complici del crimine: i cittadini russi Vasin Viktor, nato nel 1959, detenuto a Mosca, e Serebritskaya Zinaida, nata nel 1971, e fuggita in Ucraina", prosegue la nota.
La ricerca dei mandanti e il video dell’estradizione
La ricerca dei mandanti del crimine è ancora in corso, aggiunge il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) che ha pubblicato un video dell'estradizione del sospettato autore del tentato omicidio. Nel video, agenti dei servizi di sicurezza aspettano sulla pista l'aereo che trasporta il detenuto a Mosca da Dubai. Il volto dell'uomo non viene mostrato. Viene fatto scendere dall'aereo e portato via in manette.
Riprese del condominio: ritrovata la pistola del delitto
L'Fsb ha anche pubblicato un video delle telecamere di sorveglianza dell'ingresso e dell'interno del condominio del generale dove è avvenuto l'attentato. In particolare, il video mostra il ritrovamento dell'arma del delitto: una pistola con silenziatore nascosta nella neve.
Secondo il Comitato investigativo russo, Korba Lyubomir, è arrivato a Mosca a dicembre scorso "per commettere un attacco terroristico su istruzione dei Servizi di sicurezza ucraini".
Richiesta di custodia accolta
Il tribunale di Zamoskvoretsky a Mosca ha stabilito la custodia cautelare. "La richiesta di custodia cautelare presentata dagli inquirenti è stata accolta", ha annunciato il tribunale. L'udienza si è svolta ieri ma è stata resa nota solo questa mattina dopo che l'Fsb ha annunciato l'arresto ad Abu Dhabi e l'estradizione in Russia del 65enne.