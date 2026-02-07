Tempesta Marta in arrivo, allerta in Portogallo e Spagna

AGI - Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta sulla penisola iberica, pochi giorni dopo che le inondazioni provocate da Leonardo hanno causato almeno una morte in entrambi i Paesi.
Oltre 26.500 soccorritori mobilitati in Portogallo
Per far fronte all'ultima perturbazione, battezzata Marta, oltre 26.500 soccorritori sono stati dispiegati in Portogallo, dove il maltempo ha costretto tre comuni a rinviare il voto presidenziale previsto per domani alla prossima settimana.
Allerte per nuove inondazioni in Portogallo e Spagna
Sia il Portogallo che la Spagna hanno emesso allerte per le potenziali nuove inondazioni, dopo che le ultime hanno bloccato centinaia di strade, interrotto i treni e costretto migliaia di persone a evacuare a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua. Le previsioni meteo sono "estremamente preoccupanti", ha avvertito Mario Silvestre, comandante della protezione civile portoghese, come riportato dall'agenzia di stampa Lusa.
Venti fino a 110 km orari e rischio frane
La protezione civile del Portogallo teme raffiche di vento che raggiungeranno i 110 chilometri orari dopo che Marta lambirà la costa portoghese, insieme a frane e inondazioni improvvise. Il primo ministro portoghese Luis Montenegro, che ieri ha visitato le regioni colpite, ha avvertito che i danni hanno superato i quattro miliardi di euro, secondo un bilancio ancora provvisorio.
Il Paese provato dalle tempeste precedenti
Il Portogallo era già sotto shock per gli effetti della tempesta Kristin, che ha causato la morte di cinque persone, centinaia di feriti e decine di migliaia di persone senza elettricità, quando Leonardo si è abbattuto all'inizio di questa settimana.
Sanchez: “Giorni difficili” per il sud della Spagna
In Spagna invece, dopo aver sorvolato ieri le zone colpite dall'alluvione nel sud della Spagna, vicino a Cadice, il primo ministro Pedro Sanchez ha avvertito che la regione dovrà affrontare "giorni difficili" a causa delle previsioni meteorologiche "molto pericolose". Il premier socialista dovrebbe visitare i soccorritori a Madrid oggi. Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico causato dall'uomo sta aumentando la durata, l'intensita' e la frequenza di eventi meteorologici estremi, come le alluvioni e le ondate di calore che hanno colpito entrambi i Paesi negli ultimi anni.