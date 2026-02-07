Si rivede la Corona di Eugenia dopo il furto del secolo

AGI - Il Museo del Louvre ha diffuso i primi scatti ufficiali della corona dell’imperatrice Eugenia, recuperata miracolosamente poco dopo il furto lampo avvenuto lo scorso 19 ottobre. Non sono solo immagini, sono il racconto visivo di una profanazione che ha scosso il mondo dell’arte. Le fotografie mostrano un gioiello profondamente segnato, piegato dalla violenza di una fuga disperata, ma ancora straordinariamente vivo nella sua essenza imperiale.
La corona è stata ritrovata a terra, a pochi passi dalle mura del museo, abbandonata o forse caduta ai quattro rapinatori mentre cercavano di far perdere le proprie tracce. Il pezzo, capolavoro dell'oreficeria di Alexandre Gabriel Lemonnier, presenta gravi deformazioni strutturali. Secondo le perizie tecniche, i danni sono il risultato di una doppia sollecitazione violenta: prima la rimozione forzata dalla teca blindata, attraverso una fessura di pochi centimetri praticata con una smerigliatrice, e successivamente un forte impatto al suolo durante la fuga.
Il cauto ottimismo del Louvre
Nonostante l’aspetto attuale possa apparire compromesso, la direzione del Louvre esprime un cauto ottimismo. La struttura ha resistito incredibilmente bene. Tutti i 56 smeraldi originali sono rimasti incastonati. Dei 1.354 diamanti, ne mancano all’appello solo una decina (tutti di taglio molto piccolo). La ferita più visibile resta la perdita di una delle otto aquile d'oro che ornano la parte superiore del diadema.
Il restauro della corona
Il restauro sarà un’operazione di altissima precisione. Un comitato di esperti, composto dai massimi conoscitori di gioielleria storica, supervisionerà ogni fase dei lavori per restituire al mondo l’opera realizzata nel 1855 in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi.
La banda del montacarichi e la refurtiva mancante
Quel 19 ottobre 2025, la "banda del montacarichi" ha agito con una precisione chirurgica: sette minuti in totale per accedere al primo piano dell’ala Denon e saccheggiare la Galleria. Mentre per la corona di Eugenia il destino sembra volgere al meglio, resta alta la tensione per il resto della refurtiva. Nonostante i diversi arresti compiuti, degli altri sette tesori rubati, per un valore stimato di circa 88 milioni di euro, non c'è ancora traccia.