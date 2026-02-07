Bitcoin, da Bithumb un errore da 40 miliardi di dollari

AGI - La piattaforma sudcoreana di scambio di criptovalute Bithumb si è scusata dopo aver trasferito per errore ai propri utenti oltre 40 miliardi di dollari in bitcoin, un incidente che ha innescato un temporaneo crollo dei prezzi all'interno della piattaforma.
Bithumb ha spiegato di aver inviato accidentalmente 620 mila bitcoin, per un valore superiore ai 40 miliardi di dollari, bloccando scambi e prelievi per i 695 utenti coinvolti entro 35 minuti dall'errore, avvenuto ieri.
Secondo i media locali, la piattaforma avrebbe dovuto accreditare circa 2 mila won (1,37 dollari) a ciascun cliente nell'ambito di una promozione, ma ha invece trasferito per sbaglio circa 2 mila bitcoin per utente. "Ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato ai nostri clienti a causa della confusione verificatasi durante il processo di distribuzione di questo evento promozionale", ha dichiarato la società in una nota.
Recupero dei fondi e copertura delle perdite per Bithumb
La piattaforma ha affermato di aver recuperato il 99,7% dei bitcoin inviati per errore e che coprirà integralmente con risorse proprie l'ammontare andato perso nell'incidente.
Impatto sul mercato e compensazione clienti
Bithumb ha ammesso che l'errore ha provocato per breve tempo una "forte volatilità dei prezzi del bitcoin" sulla piattaforma, poiché alcuni destinatari hanno venduto i token, ma ha aggiunto di aver riportato la situazione sotto controllo entro cinque minuti. La società ha assicurato che compenserà i clienti colpiti, coprendo l'intera differenza di prezzo e riconoscendo anche un bonus del 10%, stimando le perdite complessive in circa un miliardo di won (690 mila dollari circa).
Nessun attacco esterno
In precedenza, la piattaforma aveva sottolineato che l'incidente era "non collegato ad attacchi esterni o violazioni della sicurezza".