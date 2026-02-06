Contro la Russia nuove sanzioni dall'Europa

AGI - Un nuovo pacchetto di sanzioni verso la Russia. Ed è il ventesimo che la Commissione europea approva. L'ultimo arriva a pochi giorni dl quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Il pacchetto di sanzioni stavolta colpirà energia, servizi finanziari e commercio. Si tratta di una proposta della Commissione che dovrà passare al vaglio e approvazione del Consiglio UE. Lo ha annunciato la Commissione europea in una nota stampa.
"Mentre l'Ucraina continua a difendersi con straordinario coraggio sul campo di battaglia, il Cremlino sta raddoppiando i crimini di guerra, colpendo deliberatamente abitazioni e infrastrutture civili. Impianti energetici e sistemi di riscaldamento sono stati tutti presi di mira, lasciando intere comunità senza elettricità a temperature gelide. Questa non è la condotta di uno Stato che cerca la pace. È il comportamento di una nazione che conduce una guerra di logoramento contro una popolazione civile innocente". Lo dichiara la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che il prossimo 24 febbraio sarà a Kiev insieme al presidente del Consiglio Antonio Costa per le commemorazioni delle vittime.
"Mentre ad Abu Dhabi sono in corso importanti colloqui di pace, dobbiamo essere lucidi: la Russia si siederà al tavolo delle trattative con intenzioni genuine solo se verrà spinta a farlo. Questo è l'unico linguaggio che la Russia capisce. Ecco perché oggi ci stiamo facendo avanti" - prosegue von der Leyen - "La Commissione sta proponendo un nuovo pacchetto di sanzioni, il ventesimo dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Il nuovo pacchetto di sanzioni riguarda energia, servizi finanziari e commercio. Per quanto riguarda l'energia, introduciamo un divieto totale di servizi marittimi per il greggio russo. Ciò ridurrà ulteriormente le entrate energetiche della Russia e renderà più difficile trovare acquirenti per il suo petrolio. Poiché il trasporto marittimo è un'attività globale, proponiamo di attuare questo divieto totale in coordinamento con partner che condividono gli stessi principi, dopo una decisione del G7. - spiega von der Leyen - Stiamo inserendo altre 43 navi nella flotta ombra, per un totale di 640. Rendiamo inoltre più difficile per la Russia acquisire petroliere da utilizzare per la flotta ombra e aggiungiamo divieti generalizzati sulla fornitura di manutenzione e altri servizi per le petroliere GNL e le navi rompighiaccio, per danneggiare ulteriormente i progetti di esportazione di gas. Questo integra il nostro divieto sulle importazioni di GNL concordato con il 19° pacchetto e il regolamento RepowerEU."
Misure contro il sistema bancario e le criptovalute
"Presentiamo quindi un secondo blocco di misure per limitare ulteriormente il sistema bancario russo e la sua capacità di creare canali di pagamento alternativi per finanziare l'attività economica. Questo è il punto debole della Russia e stiamo insistendo molto su questo. Stiamo inserendo altre 20 banche regionali russe e adotteremo misure contro le criptovalute, le società che le scambiano e le piattaforme che consentono il trading di criptovalute, per chiudere ogni possibilità di elusione. - continua la presidente Ursula von der Leyen - Stiamo inoltre prendendo di mira diverse banche di paesi terzi coinvolte nella semplificazione del commercio illegale di beni sanzionati. Con il terzo blocco di misure, inaspriamo le restrizioni all'esportazione verso la Russia con nuovi divieti su beni e servizi, dalla gomma ai trattori e ai servizi di sicurezza informatica, per un valore di oltre 360 milioni di euro".
Nuovi divieti di importazione ed esportazione
"Introduciamo inoltre nuovi divieti all'importazione di metalli, prodotti chimici e minerali essenziali, non ancora soggetti a sanzioni, per un valore di oltre 570 milioni di euro. Introduciamo inoltre ulteriori restrizioni all'esportazione di prodotti e tecnologie utilizzati per lo sforzo bellico russo, come i materiali utilizzati per la produzione di esplosivi. Proponiamo una quota sull'ammoniaca per limitare le importazioni esistenti. - spiega ancora - Per dimostrare la nostra determinazione a ridurre l'evasione delle sanzioni, attiveremo per la prima volta lo strumento anti-elusione, vietando l'esportazione di macchine e radio a controllo numerico computerizzato verso giurisdizioni in cui vi è un rischio elevato che questi prodotti vengano riesportati in Russia".
Impatto delle sanzioni e garanzie legali
"Infine, proponiamo maggiori garanzie legali per le aziende dell'UE, per proteggerle dalle violazioni dei loro diritti di proprietà intellettuale o da espropriazioni ingiuste in Russia a causa di sentenze abusive dei tribunali in relazione alle sanzioni. - spiega ancora von der Leyen - Le entrate fiscali della Russia derivanti da petrolio e gas sono diminuite del 24% nel 2025 rispetto all'anno precedente, il livello più basso dal 2020, ampliando il suo deficit fiscale. Le entrate derivanti da petrolio e gas a gennaio saranno le più basse dall'inizio della guerra. I tassi di interesse si attestano al 16% e l'inflazione rimane elevata. Questo conferma ciò che già sapevamo: le nostre sanzioni funzionano e continueremo a utilizzarle finché la Russia non avvierà negoziati seri con l'Ucraina per una pace giusta e duratura".
Impegno incrollabile per l'Ucraina
"Invito ora gli Stati membri ad approvare rapidamente queste nuove sanzioni. Ciò invierebbe un segnale forte in vista del triste quarto anniversario di questa guerra: il nostro impegno per un'Ucraina libera e sovrana è incrollabile. E, anzi, si rafforza giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno - prosegue - Stiamo inviando centinaia di generatori per mantenere accesi il riscaldamento e le luci nelle case, negli ospedali e nei rifugi. Il Consiglio ha appena approvato il nostro prestito di 90 miliardi di euro per l'Ucraina, garantendole i mezzi per difendersi e rimanere forte sotto gli incessanti attacchi russi. Insieme agli Stati Uniti e alla Coalizione dei Volenterosi, stiamo portando avanti un piano di pace che include solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina. E con i nostri partner statunitensi, stiamo elaborando un piano per la ripresa postbellica e la crescita a lungo termine dell'Ucraina: un unico Quadro di Prosperità unificato". "Tutti questi sforzi sono accomunati da un filo conduttore chiaro, un obiettivo condiviso, una ferma convinzione: che la sicurezza, la prosperità e la libertà dell'Ucraina" conclude.