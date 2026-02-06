Los Angeles: uccisi 4 senzatetto, l'ombra del serial killer

AGI - Potrebbe esserci un serial killer dietro l'uccisione di quattro senzatetto a Los Angeles tra ottobre e gennaio, fra cui l'ex campione di football Kevin Johnson. A quanto riferisce la Abc, gli investigatori stanno lavorando per determinare se gli omicidi siano collegati come alcuni elementi farebbero pensare: i quattro senza fissa dimora sono stati assassinati tutti nella stessa zona di Compton Creek, ha riferito la squadra omicidi di Los Angeles.
Le vittime
Il primo caso risale al 5 ottobre 2025. La vittima si chiamava Michelle Steele e aveva 52 anni; ferita alla testa, è morta in ospedale il 12 novembre.
Tre settimane dopo, il 4 dicembre, Octavio Arias, anch'egli 52enne, è stato assassinato nella stessa zona. Causa ella morte, secondo il referto della polizia, trauma cranico e al collo. Poi è stata la volta di Johnson, 55 anni, trovato morto il 21 gennaio in un accampamento di senzatetto, con ferite causate da un corpo contundente e coltellate.
La quarta vittima è Mauro Alfaro, anche lui cinquantenne, ucciso il 26 gennaio sempre con un corpo contundente. Al momento, non vi sono prove di un legame tra gli omicidi, ma gli inquirenti stanno tentando di capire quale sia un possibile movente e chi abbia colpito, se si tratti di un residente della zona che odia i senzatetto o se in qualche modo i quattro siano rimasti invischiati in giri di criminalità locale o droga.