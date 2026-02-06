Epstein, un nuovo video mette in dubbio il suicidio in carcere

AGI - Nuove immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del carcere di New York rilanciano il sospetto che Jeffrey Epstein possa essere stato ucciso.
Secondo CBS News, fotogrammi presi dalle immagini mostrano qualcuno, vestito di arancione, aggirarsi nella zona vicina alla cella dove era detenuto il finanziere accusato di aver creato una rete di pedofili formata da personaggi eccellenti. La figura si muove lungo una scala verso il livello isolato e chiuso a chiave della cella.
Un omicidio su commissione?
L’immagine registrata risale alle 22:39 del 9 agosto del 2019, poche ore prima che venisse trovato il corpo di Epstein, la cui morte è stata ufficialmente archiviata come suicidio. Ma negli anni molti complottisti hanno sostenuto l’ipotesi dell’omicidio su commissione, per non permettere a Epstein di rivelare i nomi dei potenti che avevano frequentato per anni il suo 'harem' di ragazze e minorenni.
L'uomo con i vestiti di color arancione
L’immagine appare annotata nel registro di osservazione dei video del Metropolitan Correctional Center: "Una figura arancione sembra salire le scale del livello L, potrebbe essere possibilmente un detenuto scortato a quel livello", si legge nella nota scritta dalle guardie in servizio quella notte.
Discrepanze nelle indagini
Secondo un memorandum dell'FBI, le revisioni effettuate dagli investigatori hanno portato a conclusioni diverse coloro che esaminavano lo stesso video dall’Ufficio dell’ispettore generale del dipartimento di Giustizia. Mentre per l'FBI si trattava probabilmente di un detenuto scortato dagli agenti, per l’ispettorato generale era un agente che trasportava biancheria o lenzuola arancioni.
Secondo CBS, che ha consultato analisti video indipendenti, la figura ripresa nelle immagini è compatibile con quella di un detenuto, ma alcuni ex dipendenti del carcere hanno definito "insolito" il fatto che a quell’ora un detenuto potesse essere scortato. La direzione del penitenziario e il dipartimento di Giustizia non hanno mai cercato di risalire all’identità del presunto detenuto o dell’agente che avrebbe portato la biancheria.
La morte di Epstein
Tre settimane prima, i legali di Epstein avevano dichiarato all'FBI che il loro cliente era pronto a testimoniare e a fare nomi. Secondo una delle vittime della sua rete, il finanziere "aveva un ego troppo grande per pensare di togliersi la vita". Epstein è stato dichiarato morto alle 6:30 di mattina del 10 agosto, circa otto ore dopo quella strana presenza.