Scoperto un dinosauro di 125 milioni di anni con aculei

AGI - Una nuova specie di dinosauro erbivoro, vissuto 125 milioni di anni fa e dotato di aculei paragonabili a quelli di un porcospino moderno, è stata scoperta in Cina, ha annunciato venerdì il Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica (CNRS).
Il CNRS ha affermato che "finora non c'erano prove a sostegno dell'esistenza di tali aculei nei dinosauri" e ha spiegato che gli scienziati hanno chiamato questa nuova specie "Haolong dongi" in onore di Dong Zhiming, un pioniere della paleontologia cinese. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista "Nature Ecology & Evolution".
La pelle fossilizzata
La scoperta in Cina della pelle fossilizzata eccezionalmente ben conservata di un giovane esemplare di iguanodonte del Cretaceo ha spinto gli scienziati del CNRS e dei loro partner internazionali a utilizzare scansioni a raggi X ad alta risoluzione e sezioni istologiche. I ricercatori sono stati quindi in grado di osservare cellule cutanee conservate per 125 milioni di anni, il che indicava la presenza di spine cave e cornee su gran parte del corpo, paragonabili a quelle dei porcospini moderni nella loro funzione deterrente.
Meccanismi di difesa
Queste protrusioni dimostrano anche un meccanismo di difesa evolutivo precedentemente sconosciuto negli iguanodonti, un gruppo di dinosauri che, a seconda della specie, poteva misurare tra i 6 e i 10 metri di lunghezza e pesare diverse tonnellate. Lo studio suggerisce che le spine svolgessero un ruolo nella termoregolazione (essendo cave, avrebbero potuto contribuire a dissipare o assorbire il calore) o nella percezione sensoriale (per rilevare movimenti o cambiamenti nell'ambiente).
Questioni aperte sulla specie Haolong dongi
Poiché l'esemplare di 'Haolong dongi' è un esemplare giovane, resta da stabilire se queste spine fossero presenti anche negli adulti.