Trump contrario alla proroga del New Start sul nucleare

AGI - Il presidente Donald Trump ha rifiutato l'idea di una 'estensione' degli obblighi previsti per Usa e Russia dal trattato New Start sul controllo degli armamenti. "Invece di prorogare il New Start (un accordo mal negoziato dagli Stati Uniti che, tra l'altro, viene gravemente violato), dovremmo far lavorare i nostri esperti nucleari su un nuovo trattato, migliorato e modernizzato, che possa durare a lungo nel futuro", ha scritto su Truth.
Scaduto oggi, il New Start non può essere prorogato. Mosca aveva proposto di continuare a rispettarne i termini per sei mesi, durante i quali poter negoziare un nuovo accordo, ma ha anche lamentato di non aver mai ricevuto una risposta da Washington. Trump sembra così respingere l'offerta del Cremlino.
Il contributo di Trump al rafforzamento militare
Nel suo post il presidente americano sottolinea quello che ritiene il suo contributo al rafforzamento della capacità militare americana. "Gli Stati Uniti sono il Paese più potente del mondo", ha scritto, "ho ricostruito completamente il loro esercito durante il mio primo mandato, includendo nuove armi nucleari e molte armi nucleari ricondizionate".
Forza spaziale e navi da guerra potenziate
"Ho anche aggiunto la Forza spaziale e ora continuo a ricostruire il nostro esercito a livelli mai visti prima", prosegue il capo della Casa Bianca. "Stiamo persino aggiungendo navi da guerra, che sono 100 volte più potenti di quelle che solcavano i mari durante la Seconda Guerra Mondiale: l'Iowa, la Missouri, l'Alabama e altre. Ho impedito che guerre nucleari scoppiassero in tutto il mondo tra Pakistan e India, Iran e Israele e Russia e Ucraina", conclude Trump.
Incontro ad Abu Dhabi tra inviati di Trump e Putin
Non è chiaro se in attesa che gli esperti nucleari lavorino su un nuovo trattato, Trump accetterà comunque la proposta del Cremlino di continuare a rispettarne i termini di quell'accordo. Il sito Axiuos aveva scritto che gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, avevano trattato con la Russia sulla proroga del trattato di non proliferazione nucleare New Start a margine dei colloqui sull'Ucraina ad Abu Dhabi.