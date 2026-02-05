JD Vance arriva a Malpensa con moglie e figli: il vice presidente Usa atteso a Milano per i Giochi
JD Vance arriva a Malpensa con moglie e figli: il vice presidente Usa atteso a Milano per i Giochi
Home>Estero

JD Vance arriva a Malpensa con moglie e figli: il vice presidente Usa atteso a Milano per i Giochi

Arrivato a Malpensa anche il segretario di Stato Marco Rubio, atteso alla cerimonia inaugurale di domani sera allo stadio San Siro
JD Vance giunto a Malpensa
Afp - JD Vance giunto a Malpensa
milano cortina usa jd vance marco rubio
di lettura

AGI - Il vice presidente Usa JD Vance è sbarcato questa mattina dall'Air Force Two a Malpensa alle 10,30, accompagnato dalla moglie Usha, con maglione con i cinque cerchi, e i figli, per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali. La delegazione del vice di Donald Trump, che guida la delegazione presidenziale Usa ai Giochi, è stata trasferita con un corteo di auto in un hotel di Gallarate, da dove poi si sposterà a Milano.

ADV

ADV

In mattinata è atterrato, sempre a Malpensa, il volo con a bordo il segretario di Stato Marco Rubio, anch'egli atteso alla cerimonia di inaugurazione delle olimpiadi in programma domani sera allo stadio San Siro.

ADV