JD Vance arriva a Malpensa con moglie e figli: il vice presidente Usa atteso a Milano per i Giochi

AGI - Il vice presidente Usa JD Vance è sbarcato questa mattina dall'Air Force Two a Malpensa alle 10,30, accompagnato dalla moglie Usha, con maglione con i cinque cerchi, e i figli, per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali. La delegazione del vice di Donald Trump, che guida la delegazione presidenziale Usa ai Giochi, è stata trasferita con un corteo di auto in un hotel di Gallarate, da dove poi si sposterà a Milano.
.@VP @JDVance, @SLOTUS and the entire Second Family arrives in Milan, Italy pic.twitter.com/Gjezo1PsqB— Taylor Van Kirk (@VPPressSec) February 5, 2026
In mattinata è atterrato, sempre a Malpensa, il volo con a bordo il segretario di Stato Marco Rubio, anch'egli atteso alla cerimonia di inaugurazione delle olimpiadi in programma domani sera allo stadio San Siro.