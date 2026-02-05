Può il primo ministro giapponese Sanae Takaichi governare da sola?

AGI - Sanae Takaichi, ultraconservatrice, populista, prima premier donna del Giappone, è la protagonista, la vera star di questa strana campagna elettorale, la più breve nella storia del Giappone del dopoguerra. In Giappone si voterà domenica 8 febbraio e Takaichi punta ad ottenere una vittoria schiacciante con la quale rilanciare il Partito Liberaldemocratico (PLD), che sembrava sul punto di crollare, per varare un ambizioso programma di stimoli all'economia e rilanciare un paese che sembra aver perso fiducia in se stesso.
Dopo aver governato il Giappone per gran parte degli ultimi 80 anni, il PLD sembrava unirsi agli altri vecchi partiti tradizionali in Europa e altrove, che si stanno disintegrando. Secondo il Financial Times la premier potrebbe benissimo trionfare alle elezioni di domenica; meno chiaro è per quanto tempo la febbre nel Paese sopravviverà al primo incontro post-voto con la fredda realtà di governare una Nazione la cui moneta è debole, la cui popolazione si sente più povera e che è particolarmente vulnerabile al collasso dell'ordine globale, per la sua vicinanza alla Cina.
La campagna elettorale e i temi chiave
L'8 febbraio, il Giappone andrà alle urne per delle elezioni anticipate che quasi nessun esperto aveva previsto. Il discorso di Takaichi di sabato scorso, tenuto davanti a una folla, composta per lo più da elettori locali della città industriale di Kawasaki, nei pressi di Tokyo, spaziava dall'immigrazione, allo yen debole e all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, fino all'elogio della tecnologia e dell'etica del lavoro giapponesi. Takaichi ha un modo di parlare schietto, diretto, per questo piace alla gente. La premier ha criticato la letargia del suo partito, ha condannato la parsimonia del Ministero delle Finanze nei confronti dei cordoni della borsa nazionale e ha sottolineato i pericoli della fuga di notizie tecnologiche ai nemici del Giappone, in primis la Cina, ma non solo.
In realtà in Giappone non tutti la considerano una persona affidabile, e molti sono preoccupati per la controversia con Pechino che ha innescato dopo soli pochi giorni di mandato con dichiarazioni sul potenziale coinvolgimento militare del Giappone a Taiwan. Lo yen ha subito violente oscillazioni durante il suo breve mandato e i rendimenti obbligazionari hanno raggiunto livelli record. Ma per gli elettori - se si deve credere ai sondaggi - la strategia sembra funzionare. In base agli ultimi sondaggi, le elezioni di domenica forniranno a questa premier, devota di Margaret Thatcher, la potenza di fuoco parlamentare per un cambiamento potenzialmente di vasta portata. Secondo i membri della cerchia ristretta del Primo Ministro, la fiducia e l'ambizione di Takaichi sono aumentate nelle ultime settimane: non sta più lottando solo per la sopravvivenza del PLD, ma per collocare se stessa e il suo partito in una posizione di predominio storico. Più dominante, persino, di quella un tempo detenuta dal suo predecessore-mentore, il defunto Shinzo Abe.
Il consenso trasversale e l'immagine innovativa
Molti analisti di tutto lo spettro politico le riconoscono una capacità di consenso trasversale che tocca tutte le generazioni, tutta la classe media. Insomma, la fiducia che Takaichi riscuote al momento tra i giapponesi è reale. Da ottobre, quando si è insediata al comando, cioè dopo pochi, pochissimi mesi da Primo Ministro, il suo tasso di gradimento è passato da circa il 57% a un massimo dell'82%. Ha raddoppiato l'immagine di emancipazione femminile nominando Satsuki Katayama, una formidabile ex burocrate del Ministero delle Finanze, come prima donna Ministro delle Finanze giapponese. I media giapponesi hanno amplificato il senso di novità. Molti accademici sono convinti che Takaichi sia riuscita a catturare l'immaginario giapponese dopo anni di politica ottusa.
"Come primo ministro donna, molti la considerano istintivamente una figura innovativa. Ci si aspetta che Takaichi cambi la politica giapponese. La gente tende ad apprezzare un leader forte, e lei sembra audace e decisa", commenta sul FT, Yu Uchiyama, politologo dell'Università di Tokyo. I suoi critici invece hanno ipotizzato che la premier abbia indetto le elezioni per anticipare una sessione parlamentare invernale che avrebbe rapidamente falcidiato la sua popolarità. Quel rischio potrebbe effettivamente essere aumentato, afferma Uchiyama, ma altri calcoli stanno entrando in gioco. La campagna elettorale estremamente breve, spiega Uchiyama, ha rappresentato un grande vantaggio per Takaichi.
Punti di debolezza e passi falsi economici
Tuttavia esistono anche dei punti di debolezza nella sua politica. E non sono pochi. Una bassa affluenza alle urne potrebbe vanificare l'apparente crescita del sostegno. Inoltre l'appeal personale di Takaichi è superiore a quello del PLD, il cui indice di gradimento si attesta intorno al 45%. Significativamente superiore al 26,7% ottenuto dal partito nel sistema proporzionale alle elezioni generali del 2024. Inoltre, secondo gli analisti, finora ci sono stati almeno due passi falsi evidenti nella campagna della premier che potrebbero pesare in futuro.
Il primo di questi è stato promettere una sospensione di due anni dell'imposta sui consumi dell'8% applicata ai prodotti alimentari, che potrebbe pesare negativamente sui conti pubblici e quindi far risalire la 'febbre' obbligazionaria. Il secondo passo falso è stato quello di dire che "nessuno sa se uno yen forte sia un bene o un male, o se uno yen debole sia un bene o un male", un commento fatto pochi giorni dopo che la sua stessa amministrazione aveva adottato i termini più forti possibili per avvertire il mercato della sua disponibilità a intervenire sui mercati per sostenere lo yen debole. Quando lo yen ha iniziato a indebolirsi lunedì, Takaichi ha pubblicato sui social media, un po' alla Trump, che le sue osservazioni erano state "fraintese".
Prospettive future e rischi di politica estera
Nonostante queste gaffe, diversi sondaggi pubblicati dall'inizio della campagna elettorale, tra cui uno uscito lunedì sul quotidiano di sinistra Asahi, suggeriscono che è ormai piuttosto probabile una maggioranza assoluta per il LDP e che, in coalizione con il Japan Innovation Party, potrebbe assicurarsi almeno 300 seggi nella camera bassa, composta da 465 seggi. Tuttavia il breve periodo di mandato di Takaichi significa che il pubblico giapponese non l'ha ancora vista messa sotto torchio in Parlamento e interrogata sulla sostanza delle sue politiche, specie in politica estera, anche perché il suo populismo, fortemente orientato sulla politica interna, le ha permesso di condurre una campagna senza la distrazione della politica estera. Alla fine, quando le elezioni saranno terminate, tutto ciò tornerà a pesare e la premier dovrà pagarne il conto?
Anche sul fronte interno, peraltro, i pericoli sono ovunque. La retorica reflazionistica di Takaichi, basata su una politica volta a stimolare l'economia, aumentando l'offerta di moneta o riducendo le tasse, ad esempio, è in netto contrasto con le promesse di aiutare le famiglie a fronteggiare l'inflazione. I mercati finanziari, da quando Takaichi è diventata Primo Ministro, sono in allerta e temono uno scivolone alla "Liz Truss", in riferimento all'ex Primo Ministro britannico, in cui le promesse di spesa pubblica superano di gran lunga la capacità di sopportazione delle finanze nazionali. "Non credo che gli elettori abbiano avuto il tempo di vedere chi è veramente Takaichi, quindi sta guadagnando popolarità per quello che pensano che possa essere", commenta Mari Miura, politologa presso la Sophia University di Tokyo.
Le tensioni con i mercati finanziari
Per alcuni analisti, le tensioni tra Takaichi e il mercato obbligazionario evidenziano un problema più profondo per il Paese e la sua banca centrale, che sta cercando di aumentare in modo sostenibile i tassi di interesse per la prima volta da decenni. "Il mercato dei titoli di Stato giapponesi è razionale. È la BoJ ad essere un po' irrazionale. Sono loro che non si rendono conto che è rischioso", afferma Alicia García-Herrero, capo economista di Natixis, sostenendo che la banca centrale avrebbe dovuto agire più rapidamente per aumentare i costi di indebitamento con l'aumento dell'inflazione. Altri ritengono che Takaichi stia semplicemente seguendo un corso accelerato su come comunicare con i mercati finanziari, un compito particolarmente arduo durante una campagna elettorale breve e aggressiva. "La situazione fiscale del Giappone non crollerà domani, ma la segnalazione è importante, ed è necessario essere in grado di tenere sotto controllo ciò che accade nel mercato dei titoli di Stato giapponesi", afferma Naomi Fink, responsabile della strategia globale di Amova Asset Management. "È necessario dialogare coi mercati" aggiunge, suggerendo che i due grandi eroi di Takaichi: Thatcher e Abe, si sono distinti per la loro longevità come primi ministri, rispettivamente di 11 e 8 anni, mentre 15 dei primi ministri giapponesi dal 1990 sono durati meno di due anni. Difficile dire al momento se Takaichi sarà in grado di emularli.