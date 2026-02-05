Britney Spears rompe il silenzio: 'Ho paura della mia famiglia'

AGI - Britney Spears rompe il silenzio e affida a Instagram uno dei messaggi più duri della sua vita: parla di paura, isolamento e ferite mai rimarginate, accusando la sua famiglia di averla segnata profondamente.
La popstar ha parlato di bisogno umano di connessione e di solitudine, temi che da tempo emergono nei suoi interventi pubblici.
La chiusura temporanea dell’account Instagram
Nel novembre dello scorso anno, Britney Spears aveva chiuso temporaneamente il suo account Instagram dopo una disputa pubblica con l’ex marito Kevin Federline, padre dei suoi due figli.
L’account è stato riattivato poco dopo, ma da allora i contenuti pubblicati hanno continuato ad attirare grande attenzione mediatica.
“Ho paura della mia famiglia”
Nel post, la cantante non usa mezzi termini:
“Sono molto fortunata ad essere viva, visto come mi ha trattata la mia famiglia (…) e ora ho paura di loro. È strano come Dio operi in modi misteriosi”.
Spears aggiunge di sentirsi spesso incompresa e di credere che, qualunque cosa dica, i responsabili delle sofferenze subite non si assumeranno mai la responsabilità delle loro azioni.
Isolamento e perdono: il messaggio ai fan
All’inizio del suo messaggio, Britney sottolinea quanto sia importante per le persone sentirsi connesse e non sole, lanciando però un avvertimento: “Chi dice che aiutare qualcuno significhi isolarlo e farlo sentire incredibilmente escluso, si sbaglia”. La cantante conclude con una frase significativa: “Come persone possiamo perdonare, ma non dimenticate mai.”
La fine della tutela legale nel 2021
Nel 2021 Britney Spears ha finalmente posto fine alla tutela legale che per quasi 14 anni ha permesso a suo padre di controllare le sue finanze e la sua vita personale. Da quel momento, l’artista è tornata pienamente padrona delle proprie scelte, anche se ogni sua mossa continua a essere osservata con attenzione dai media.
Le polemiche sui social e il libro di Kevin Federline
Dopo la fine della tutela, Britney è spesso finita sotto i riflettori per alcuni post sui social, in cui pubblica video di balli e pose disinibite.
Una delle ultime controversie riguarda ancora Kevin Federline, che ha pubblicato il libro di memorie “You Thought You Knew”, sostenendo di essere preoccupato per l’ex moglie e affermando che “è diventato impossibile fingere che tutto vada bene”.
L’infortunio al piede e lo stop ai balli
Nel suo messaggio, Spears ha anche rivelato di non ballare da tempo a causa di un infortunio: si è infatti rotta due volte un dito del piede, motivo che l’ha costretta a fermarsi.