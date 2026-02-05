Blackout, freddo e bombe: la resistenza quotidiana dei giornalisti ucraini

AGI - L'inverno in Ucraina è una dura prova per i giornalisti che vogliono continuare a dare notizie sui bombardamenti russi. I massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche hanno causato continue black out e interruzzioni di riscaldamento, mentre le temperature sono scese a -25 gradi. Queste condizioni hanno reso la vita quotidiana estremamente difficile e hanno costretto le persone a trovare il modo di riscaldarsi e soddisfare i bisogni primari.
Per i giornalisti di Kiev, queste realtà creano ulteriori ostacoli mentre lavorano all'aperto, preparano i materiali e mantengono le comunicazioni. Attività di routine come caricare le apparecchiature o girare un servizio si sono trasformate in prove di resistenza.
Il supporto della NUJU per i giornalisti
Per aiutare i giornalisti a continuare il loro lavoro in condizioni così estreme, l'Unione Nazionale dei Giornalisti dell'Ucraina (NUJU) gestisce una rete nazionale di Centri di Solidarietà per i Giornalisti nelle regioni in prima linea e ad alto rischio, tra cui Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro.
Servizi offerti dai centri di solidarietà
I Centri forniscono spazi di lavoro sicuri, accesso all'elettricità e a internet durante i blackout, dispositivi di protezione individuale, assistenza di emergenza e supporto al coordinamento per i team dei media locali. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, migliaia di giornalisti hanno fatto affidamento su questa rete per continuare a informare nonostante la guerra e la distruzione delle infrastrutture.
La realtà dei media a Kiev
Nelle conversazioni con NUJU, gli operatori dei media di Kiev hanno descritto la situazione nelle loro case e come si adattano a una realtà fredda e instabile.
La testimonianza di Yan Dobronosov
Yan Dobronosov, fotoreporter del quotidiano online Telegraph, vive a Troieshchyna, un grande quartiere residenziale sulla riva sinistra del fiume Kiev, che riceve energia elettrica dalla TEC-6, la più grande centrale termoelettrica dell'Ucraina. L'impianto è stato oggetto di ripetuti attacchi missilistici e con droni russi per mesi. Di conseguenza, il quartiere è regolarmente soggetto a interruzioni di riscaldamento e a un'erogazione di energia elettrica instabile. "Il gelo e i bombardamenti nemici influiscono sul nostro lavoro. Il lavoro diventa molto più duro e si perdono energie e forze molto più velocemente a causa del freddo", dice Yan. Non c'è un termometro nel suo appartamento, quindi è difficile determinare la temperatura esatta all'interno. Durante le forti gelate, cerca di ridurre al minimo il tempo trascorso all'aperto quando le temperature scendono sotto i -15 C. Nonostante tutto, continua a occuparsi di storie importanti.
Sfide tecniche e motivazione
Il lavoro sul campo in inverno pone serie sfide tecniche: le batterie si scaricano rapidamente, le mani si congelano e gli obiettivi delle fotocamere si appannano quando ci si sposta tra aria fredda e stanze calde. Eppure Yan rimane motivato. "Questo è ciò che mi spinge perché mi sento realizzato nel mio lavoro. È il mio principale motore e la mia motivazione", spiega.
La situazione a Rusanivka con Victoria Shevchenko
Problemi simili si verificano anche tra i giornalisti che vivono a Rusanivka, un'altra zona residenziale sulla riva sinistra di Kiev, anch'essa danneggiata dai bombardamenti. La professoressa Victoria Shevchenko, dottoressa di ricerca in Comunicazione sociale e membro della NUJU, afferma che diversi edifici vicini hanno le finestre rotte e si è interrotta la fornitura di elettricità, riscaldamento e gas. "Siamo rimasti senza corrente per circa 12 giorni. Niente luce, niente riscaldamento, niente", ricorda. Nel suo grattacielo, il riscaldamento dipende dall'elettricità, quindi le interruzioni di corrente hanno lasciato i termosifoni completamente freddi. Di recente, un radiatore è scoppiato nel suo appartamento, allagando mobili e pareti. Grazie all'aiuto di un consigliere comunale che ha installato un generatore per l'edificio, il riscaldamento è stato finalmente parzialmente ripristinato. L'elettricità è disponibile solo una o due ore al giorno.
Difficoltà diffuse e organizzazione
"Penso che la situazione sia più o meno la stessa in tutta Kiev: alcune persone non hanno elettricità costante, altre non hanno riscaldamento, altre ancora non hanno acqua, altre ancora non hanno niente", afferma Victoria. Lavorare in queste condizioni richiede un'organizzazione aggiuntiva.
Lezioni online e punti di invincibilità
Victoria tiene lezioni online presso l'Istituto di Giornalismo dell'Università Nazionale Taras Shevchenko di Kiev, utilizzando dispositivi di ricarica portatili e visitando i cosiddetti "Punti di Invincibilità", luoghi pubblici dove le persone possono riscaldarsi e ricaricare le attrezzature. "È psicologicamente difficile perché devi pensare costantemente ai bisogni primari, ma continuiamo a lavorare e cerchiamo di mantenere alto il morale", aggiunge.
L'esperienza di Kateryna Malofeyeva
La giornalista Kateryna Malofeyeva, che vive anche lei a Rusanivka, racconta di aver dovuto riscaldare il suo appartamento usando gas e candele e bloccando le finestre con coperte e cuscini. "È una sensazione così strana: non è la tua casa a riscaldarti, ma sei tu a riscaldarla", dice.
Problemi domestici e adattamenti
A causa della rottura di una tubatura in cantina, l'umidità si è diffusa lungo le pareti e le fluttuazioni di tensione l'hanno costretta a staccare gli elettrodomestici. Spesso si conserva il cibo sul balcone, poiché acquistare nuovi elettrodomestici ha poco senso finché la fornitura di energia elettrica non si stabilizza. I giornalisti trasferiti affrontano sfide simili.
L'improvvisazione di Anna Serdyuk
Anna Serdyuk, caporedattrice di Free Radio di Bakhmut, nella regione di Donetsk, descrive questo inverno a Kiev come una combinazione di freddo intenso e improvvisazione costante nella vita quotidiana. "La scorsa settimana ho incontrato 25 vicini e ho i loro numeri di telefono del mio palazzo e di quelli vicini. È utile poter chiamare qualcuno e chiedere di caricare i propri dispositivi", dice. Anna paragona l'inverno ai ricordi d'infanzia di forti nevicate e gelo, solo che ora la sopravvivenza richiede una costante risoluzione dei problemi. Una piccola tenda sistemata nel suo appartamento funge sia da isolante che da spazio di lavoro improvvisato.
Guasti infrastrutturali negli uffici stampa
I guasti infrastrutturali colpiscono anche gli uffici stampa. La redazione della Realna Gazeta, trasferita da Luhansk, è stata recentemente allagata a causa di un guasto al sistema di riscaldamento. L'edificio era senza riscaldamento dall'inizio di gennaio e, durante le forti gelate, era impossibile rimanere all'interno per più di pochi minuti. Il caporedattore Andriy Dikhtyarenko ha affermato che i termosifoni sono scoppiati perché l'acqua non è stata drenata in tempo. Sebbene le attrezzature dello studio non abbiano ancora subito danni, la squadra si sta preparando a trasferirle urgentemente in caso di ulteriori cali di temperatura.
Danni a organizzazioni di supporto ai media
Simili guasti al riscaldamento hanno causato allagamenti negli uffici dell'Institute of Mass Information e del Centro per la libertà di stampa di Reporter senza frontiere, danneggiando i locali e le attrezzature tecniche utilizzate per supportare i giornalisti.
Le difficoltà operative della NUJU
Sergiy Tomilenko, presidente della NUJU e membro del comitato direttivo dell'EFJ, sottolinea che anche le organizzazioni professionali che supportano i giornalisti si trovano ad affrontare gravi difficoltà operative. A gennaio, l'ufficio della NUJU nel centro di Kiev, in via Khreshchatyk, è rimasto senza elettricità per oltre un giorno, e le interruzioni di emergenza per l'acqua hanno lasciato l'edificio senza acqua e riscaldamento per quasi una settimana.
Sospensione di eventi e supporto
"Per ripristinare il riscaldamento e l'approvvigionamento idrico, avevamo bisogno di una fornitura elettrica stabile, che non era disponibile nel nostro distretto", spiega. Di conseguenza, NUJU ha dovuto sospendere temporaneamente gli eventi pubblici e rinviare le iniziative di supporto ai media locali.
Il lavoro continuo della NUJU
Allo stesso tempo, Tomilenko sottolinea che NUJU continua a lavorare da remoto, attraverso spazi di coworking e attraverso la sua rete di Centri di Solidarietà per i Giornalisti, fornendo assistenza per la sicurezza, supporto di emergenza e coordinamento professionale per i giornalisti in prima linea e locali, oltre a sostenere le famiglie dei giornalisti detenuti illegalmente dalla Russia.
Peggioramento della situazione a Kiev
Negli ultimi giorni di gennaio e all'inizio di febbraio, la situazione a Kiev è ulteriormente peggiorata. Blackout di emergenza si sono diffusi in tutta la città e nella regione circostante, colpendo le aree residenziali e le infrastrutture pubbliche. La metropolitana di Kiev ha temporaneamente interrotto il servizio ferroviario e le scale mobili a causa di interruzioni di corrente presso centrali elettriche esterne. Anche il riscaldamento e l'erogazione idrica hanno iniziato a interrompersi in diversi quartieri, creando ulteriori difficoltà per residenti e giornalisti.
La resilienza del giornalismo ucraino
Nonostante le temperature gelide, i blackout e i costanti rischi per la sicurezza, i giornalisti ucraini continuano a documentare la guerra e a informare la società. Il supporto fornito tramite NUJU e la sua rete di Centri di Solidarietà per i Giornalisti, insieme alla solidarietà professionale internazionale, rimane fondamentale per garantire la sopravvivenza e l'operatività del giornalismo indipendente in condizioni di guerra.