Tajani: “Sventato attacco hacker contro la Farnesina e siti di Milano‑Cortina”
Tajani: “Sventato attacco hacker contro la Farnesina e siti di Milano‑Cortina”

Da Washington, Tajani ha inoltre respinto le polemiche sulla presenza in Italia di tre funzionari dell’Ice, precisando che non si tratta degli agenti operativi noti per i fatti di Minneapolis
Cecilia Scaldaferri
AGI - "Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del Ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle Olimpiadi Milano-Cortina, con alberghi di cortina". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, precisando che "la matrice è russa".

Tajani: Ice in Italia? Polemica, non sono agenti di Minneapolis

"È una polemica che è stata sollevata in Italia che mi fa veramente sorridere. Si tratta di tre funzionari dell'Ice che verranno in Italia a lavorare nel consolato americano a Milano per collaborare per la sicurezza dei giochi olimpici". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani da Washington, sottolineando che "non sono gli agenti impegnati a Minneapolis".

"Sono un'altra branca dell'organizzazione che non ha nulla a che vedere con l'attività di ordine pubblico". "L'ordine pubblico in Italia, lo fanno I carabinieri, poliziotti e I finanzieri", ha aggiunto il titolare della Farnesina, mettendo l'accento su una collaborazione, "come abbiamo fatto anche noi in occasione dei campionati di calcio in Germania".

