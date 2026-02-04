Cani addestrati a mordere: costi fino a 37mila euro per gli animali da difesa personale

AGI - Nel Regno Unito è boom di richieste di cani per la "protezione personale" e pronti a mordere e attaccare a comando. Un cane ben addestrato e preparato per mordere, immobilizzare e lasciare la presa su comando può arrivare a costare anche 32mila sterline, circa 37 mila euro.
Lo rileva un servizio del Guardian che sottolinea come la richiesta di questi cani, un tempo limitata a milionari e professionisti della sicurezza privata, oggi appare in forte espansione, spinta dal sostegno di personaggi famosi, dalla visibilità sui social network e da un diffuso senso di insicurezza legato alla criminalità.
È un argomento, però che nel Regno Unito, sta anche sollevando interrogativi sulla tutela della collettività, sul benessere degli animali e sulle responsabilità legali quando un cane addestrato alla difesa provoca degli incidenti.
I cani di fascia premium includono pastori tedeschi selezionati, malinois belgi, dobermann, rottweiler e cani corso, tutti preparati a reagire a potenziali minacce, scoraggiare estranei e, se necessario, bloccarli fisicamente su ordine del padrone.
Negli ultimi anni, tra gli acquirenti figurano celebrità come gli ex membri delle pop band Rochelle e Marvin Humes, le influencer televisive Molly-Mae Hague e Katie Price, l’attore Barry Keoghan e diversi calciatori, tra cui John Terry, Rio Ferdinand, Marcus Rashford e Raheem Sterling.
Molti di loro hanno scelto questi animali dopo furti in casa o episodi che hanno messo a rischio la loro sicurezza. L’influencer australiana del fitness Kayla Itsines, che ha comprato due cani da un’azienda britannica dopo mesi di stalking, ha raccontato in un video promozionale di “non aver mai dormito così serenamente”.
In Germania è nato anche uno sport cinofilo, lo Schutzhund, disciplina rigorosa per valutare il grado di protezione del cane mentre negli Usa versioni moderne e più estreme di questo sport, i cosiddetti “protection sports”, stanno guadagnandosempre più popolarità.