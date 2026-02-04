Margot Robbie incendia Parigi per la première di 'Cime Tempestose'
Cento carati di diamanti e un cuore dark: Margot Robbie incendia Parigi per la prima di "Cime Tempestose"
Cento carati di diamanti e un cuore dark: Margot Robbie incendia Parigi per la prima di "Cime Tempestose"

Il red carpet di Wuthering Heights ci regala una lezione magistrale di Method Dressing
Mena Grimaldi
GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP - L'attrice australiana Margot Robbie durante un photocall prima della proiezione del film 'Cime tempestose' al cinema Grand Rex di Parigi
AGI - Se c’è una cosa che Margot Robbie sa fare meglio di chiunque altro a Hollywood, è trasformare un tour promozionale in una performance artistica. Dopo averci fatto vivere in un mondo di plastica, l'attrice è sbarcata a Parigi per la première di Cime Tempestose (in uscita il prossimo 13 febbraio) dimostrando che il passaggio da icona pop a eroina brontëana è non solo possibile, ma soprattutto glamour.

Insieme a lei, un Jacob Elordi che sembra uscito direttamente dai sogni tormentati di Emily Brontë, confermando che la chimica tra i due è destinata a bruciare lo schermo (e i nostri cuori). Per l'appuntamento sotto la Torre Eiffel, la regina del method dressing ha abbandonato ogni traccia di contemporaneità per abbracciare l'anima di Cathy.

Margot Robbie incendia Parigi per la première di "Cime Tempestose"
GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP - Margot Robbie

L'abito Chanel di Margot Robbie: 100 carati di lusso gotico

Margot ha incantato la folla con un abito Chanel personalizzato, un capolavoro architettonico firmato da Matthieu Blazy. Il look è un trionfo di texture ottocentesche. Un corsetto scultoreo che si apre in un drappeggio di seta, velluto e faille bordeaux, colore scelto non a caso. "I colori sono stati studiati per fondersi con il red carpet parigino", ha dichiarato l'attrice, rivelando una cura maniacale per l'impatto visivo. La sottogonna in seta avorio, decorata con piume e petali di seta, donava al movimento un’aura eterea, quasi spettrale, perfettamente in linea con le brughiere dello Yorkshire. Ma parliamo della "merce pesante". Margot non ha badato a spese (o meglio, a carati): al collo una creazione su misura di Lorraine Schwartz da 85 carati di diamanti champagne, abbinata a un anello da 15 carati per un totale di 100 carati di pura invidia collettiva.

Jacob Elordi, l'Heathcliff moderno

Accanto a lei, Jacob Elordi ha ribadito il suo status di sex symbol globale. A 28 anni, l'attore ha interpretato il "suo" Heathcliff con una sensibilità sartoriale impeccabile, un completo color cioccolato dal taglio asciutto, indossato sopra una camicia a collo alto che urlava eleganza d'altri tempi. Semplice, mascolino, perfetto.

Gli anelli abbinati e la chimica sul set

Non è passato inosservato il legame profondo tra i due protagonisti. Oltre alla chimica palpabile, i due hanno sfoggiato degli anelli abbinati creati dalla gioielliera britannica Cece Fein-Hughes. Un regalo di Margot per Jacob, che reca incisa la citazione simbolo del romanzo: "Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali". Il design comprende due scheletri intrecciati che riprendono la posa della locandina ufficiale. Un gesto che alimenta i rumor sul loro rapporto, specialmente dopo che Margot ha ammesso in un’intervista di sentirsi "co-dipendente" dalle persone con cui lavora: "Sono sempre quella persona devastata quando un lavoro finisce".

Il cast secondario e il romanticismo dark

Mentre i protagonisti puntavano sul classicismo gotico, la regista Emerald Fennell ha optato per l'audacia con un abito floreale bianco e nero arricchito da inserti bordeaux, mentre Shazad Latif (Edgar Linton) ha sorpreso con un cappotto decorato da motivi a felce decisamente "fantasioso". Il tour di Cime Tempestose sta ridefinendo i canoni del romanticismo dark. E se queste sono le premesse, il 13 febbraio prepariamoci a molto più di un semplice film, sarà un terremoto estetico.

