Margot Robbie incendia Parigi per la première di 'Cime Tempestose'

AGI - Se c’è una cosa che Margot Robbie sa fare meglio di chiunque altro a Hollywood, è trasformare un tour promozionale in una performance artistica. Dopo averci fatto vivere in un mondo di plastica, l'attrice è sbarcata a Parigi per la première di Cime Tempestose (in uscita il prossimo 13 febbraio) dimostrando che il passaggio da icona pop a eroina brontëana è non solo possibile, ma soprattutto glamour.
Insieme a lei, un Jacob Elordi che sembra uscito direttamente dai sogni tormentati di Emily Brontë, confermando che la chimica tra i due è destinata a bruciare lo schermo (e i nostri cuori). Per l'appuntamento sotto la Torre Eiffel, la regina del method dressing ha abbandonato ogni traccia di contemporaneità per abbracciare l'anima di Cathy.
L'abito Chanel di Margot Robbie: 100 carati di lusso gotico
Margot ha incantato la folla con un abito Chanel personalizzato, un capolavoro architettonico firmato da Matthieu Blazy. Il look è un trionfo di texture ottocentesche. Un corsetto scultoreo che si apre in un drappeggio di seta, velluto e faille bordeaux, colore scelto non a caso. "I colori sono stati studiati per fondersi con il red carpet parigino", ha dichiarato l'attrice, rivelando una cura maniacale per l'impatto visivo. La sottogonna in seta avorio, decorata con piume e petali di seta, donava al movimento un’aura eterea, quasi spettrale, perfettamente in linea con le brughiere dello Yorkshire. Ma parliamo della "merce pesante". Margot non ha badato a spese (o meglio, a carati): al collo una creazione su misura di Lorraine Schwartz da 85 carati di diamanti champagne, abbinata a un anello da 15 carati per un totale di 100 carati di pura invidia collettiva.
Jacob Elordi, l'Heathcliff moderno
Accanto a lei, Jacob Elordi ha ribadito il suo status di sex symbol globale. A 28 anni, l'attore ha interpretato il "suo" Heathcliff con una sensibilità sartoriale impeccabile, un completo color cioccolato dal taglio asciutto, indossato sopra una camicia a collo alto che urlava eleganza d'altri tempi. Semplice, mascolino, perfetto.
Gli anelli abbinati e la chimica sul set
Non è passato inosservato il legame profondo tra i due protagonisti. Oltre alla chimica palpabile, i due hanno sfoggiato degli anelli abbinati creati dalla gioielliera britannica Cece Fein-Hughes. Un regalo di Margot per Jacob, che reca incisa la citazione simbolo del romanzo: "Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali". Il design comprende due scheletri intrecciati che riprendono la posa della locandina ufficiale. Un gesto che alimenta i rumor sul loro rapporto, specialmente dopo che Margot ha ammesso in un’intervista di sentirsi "co-dipendente" dalle persone con cui lavora: "Sono sempre quella persona devastata quando un lavoro finisce".
Il cast secondario e il romanticismo dark
Mentre i protagonisti puntavano sul classicismo gotico, la regista Emerald Fennell ha optato per l'audacia con un abito floreale bianco e nero arricchito da inserti bordeaux, mentre Shazad Latif (Edgar Linton) ha sorpreso con un cappotto decorato da motivi a felce decisamente "fantasioso". Il tour di Cime Tempestose sta ridefinendo i canoni del romanticismo dark. E se queste sono le premesse, il 13 febbraio prepariamoci a molto più di un semplice film, sarà un terremoto estetico.