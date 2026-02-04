Tentò di uccidere Trump, ergastolo per Ryan Routh

AGI - È stato condannato all'ergastolo da una corte federale Ryan Routh, il cittadino americano riconosciuto colpevole l'anno scorso di aver tentato di assassinare il presidente Donald Trump. I pubblici ministeri avevano chiesto l'ergastolo per aver sparato con un fucile all'allora candidato alla presidenza, al Trump International Golf Club di West Palm Beach nel settembre 2024.
Il giudice distrettuale Aileen Cannon ha emesso la sentenza più un'ulteriore pena obbligatoria di 7 anni per reati legati alle armi da fuoco.
Motivazioni della condanna e difesa
Nella loro richiesta di condanna i pubblici ministeri hanno scritto che Routh "rimane totalmente impenitente" e che "la natura atroce di questo tentativo di assassinio - la sua decisione egoistica e violenta di impedire agli elettori americani di eleggere il presidente Trump uccidendolo - giustifica una severa punizione penale". A Routh, che si è rappresentato da solo durante il processo, è stato assegnato un avvocato d'ufficio per aiutarlo a preparare l'udienza di condanna. L'avvocato Martin Roth ha sostenuto in un documento depositato in tribunale il mese scorso che Routh non ha "commesso un atto di terrorismo" e ha chiesto al giudice di emettere una "condanna a 20 anni, seguita dalla pena obbligatoria di 7 anni richiesta" per la sua condanna per possesso di armi da fuoco in relazione al tentato omicidio. Routh "rimarrà in custodia cautelare fino agli ottant'anni e non rappresenterà alcuna minaccia per la salute pubblica", ha affermato Roth.
Dettagli sull'arresto al Golf club
Routh fu arrestato nel settembre 2024 dopo che l'agente dei servizi segreti Robert Fercano lo vide nascosto tra i cespugli vicino alla quinta buca del golf club di Trump. Secondo l'accusa, stava aspettando che Trump si mettesse sulla sua linea di tiro.
Il comportamento di Routh in tribunale e il verdetto
L'udienza di mercoledì è stata la prima volta che Routh è tornato in tribunale da quando ha tentato di pugnalarsi al collo con la penna dopo la lettura del suo verdetto di colpevolezza l'anno scorso. Gli ufficiali giudiziari lo hanno rapidamente scortato fuori dall'aula. Durante la chiusura del processo durato due settimane, Routh ha presentato un'argomentazione breve e sconnessa in cui ha cercato di sostenere che non vi era alcun reato perché non aveva mai sparato a Trump. Routh ha tirato in ballo la rivolta del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill e ha iniziato a parlare di Ucraina, del Padre fondatore Patrick Henry e dell'"uomo comune", prima che Cannon interrompesse la sua argomentazione. Dopo poco più di due ore di deliberazioni, la giuria composta da sette donne e cinque uomini ha dichiarato Routh colpevole di tutti e cinque i capi d'accusa, tra cui tre accuse federali relative al possesso di armi e un'aggressione all'agente dei servizi segreti che lo aveva fatto uscire dal suo nascondiglio.
La valutazione medica e i disturbi di personalità
Routh è stato sottoposto a una valutazione medica prima del processo. Nel suo memorandum di condanna, il governo ha scritto che uno psichiatra privato assunto dall'ex avvocato di Routh "ha infine riconosciuto che Routh non aveva alcun fondamento per affermare incompetenza, follia o capacità ridotta, ma ha ipotizzato che Routh soffra di due disturbi (disturbo narcisistico di personalità e una diagnosi di disturbo bipolare di tipo 2)".