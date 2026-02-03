Drone iraniano abbattuto dagli USA: “Manovra aggressiva contro la portaerei Lincoln”

AGI - Washington afferma di aver abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato "aggressivamente" a una portaerei in Medio Oriente.
"Un caccia F-35C dell'Abraham Lincoln ha abbattuto il drone iraniano per autodifesa e per proteggere la portaerei e il personale a bordo", ha dichiarato in una nota il portavoce del Comando Centrale, il capitano Tim Hawkins.
La Casa Bianca conferma "i colloqui in programma questa settimana" con l'Iran, nonostante l'abbattimento di un drone che si avvicinava "in modo aggressivo" alla portaerei Abraham Lincoln che si trova nella regione.
Erdogan, pronto a mediare con gli Usa
La Turchia è pronta a mediare tra Iran e Stati Uniti e continuerà a rimanere in stretto contatto con entrambi i Paesi. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un'intervista al quotidiano saudita Asharq al-Awsat. "Vorrei rassicurarvi che siamo pronti a fare da mediatore tra Iran e Stati Uniti per allentare le tensioni e risolvere i problemi. Continueremo i nostri contatti su questa strada", ha affermato Erdogan, "ci siamo opposti a qualsiasi passo militare contro l'Iran in tutti i consessi".