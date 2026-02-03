In Ucraina la tregua è già finita, Mosca bombarda Kiev

AGI - È già finita la 'tregua del gelo' in Ucraina. Il primo attacco russo al sistema energetico ha lasciato 50 città e villaggi ucraini senza elettricità nella regione di Vinitsia, nell'Ucraina centrale. "Vinitsia ha subito oggi un massiccio attacco nemico. C'è stato un impatto sulle infrastrutture critiche", ha spiegato Natalia Zabolotna, capo dell'Amministrazione militare della regione.
Mosca attacca Kiev
Mosca ha preso di mira anche Kiev e le città più vicine alla linea del fronte. Nella capitale, le difese aeree sono state attivate nella notte, quando alcuni droni russi si sono avvicinati alla città. Poco dopo sono state segnalate delle esplosioni, secondo l'emittente pubblica Suspilne, che si sono susseguite per circa un'ora, secondo quanto riportato dal quotidiano Kyiv Independent. Segnalati anche missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk.
L'assalto della Russia sembra segnare la fine di una breve tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump lo scorso 29 gennaio, in base alla quale Mosca aveva accettato di sospendere temporaneamente gli attacchi alle infrastrutture energetiche critiche dell'Ucraina.
Il sindaco Vitali Klitschko ha reso noto che sono stati registrati danni a un "edificio non residenziale" nel distretto di Darnytskyi e a un edificio che ospita un asilo nel distretto di Dniprovskyi. L'entità dei danni causati non è chiara e non sono disponibili informazioni su eventuali vittime dell'attacco.
Attacchi anche vicino al fronte
Più vicino alla linea del fronte, secondo i media locali e i funzionari, sono stati segnalati attacchi anche a Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia, con esplosioni udite anche a Sumy. A Kharkiv, i funzionari locali hanno segnalato un attacco con missili balistici nel quartiere di Slobidskyi.
Due persone sono rimaste ferite, ha riferito il governatore Oleh Synehubov, aggiungendo che il personale medico stava prestando soccorso ai feriti sul posto.