Ucciso da un commando in Libia il figlio dell'ex dittatore Gheddafi

AGI - Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell'ex dittatore, è stato ucciso a casa sua in seguito a un assalto compiuto da un commando di quattro persone nella città di al-Zintan, nell'ovest della Libia. È morto dopo uno scontro a fuoco. Lo riportano i media locali.
Saif al-Islam, 53 anni, era considerato il successore del padre. Pur non ricoprendo alcun incarico ufficiale nel paese nordafricano sotto il governo del padre, era stato descritto come il primo ministro de facto della Libia, coltivando un'immagine di moderazione e riforma prima della rivolta della Primavera araba del 2011.
Ma quella reputazione crollò presto quando promise "fiumi di sangue" di fronte alle rivolte. Fu arrestato nel novembre 2011 nel sud della Libia a seguito di un mandato di cattura della Corte penale internazionale. Fu condannato a morte nel 2015 dopo un processo sommario, ma gli fu concessa l'amnistia. Nel 2021 annuncio' la sua candidatura alla presidenza, ma le elezioni furono rinviate a tempo indeterminato.