 La crociata di Pechino contro le maniglie 'a filo' delle auto 

AGI - Con la determinazione che la contraddistingue anche nelle battaglie contro i dettagli (in apparenza) più insignificanti, la Cina ha deciso di dichiarare guerra alle maniglie 'a filo' delle automobili.
A partire dal 2027, sarà vietata la vendita di auto dotate esclusivamente di questo genere di aperture che, pur esteticamente gradevoli perché si integrano perfettamente nella carrozzeria, possono incepparsi in caso di incidente.
Presenti su molti veicoli elettrici, molto venduti nel Paese, le maniglie retrattili hanno guadagnato popolarità, ma possono rivelarsi una trappola mortale in caso di guasto dell'impianto elettrico.
Le nuove normative
Le nuove normative, annunciate lunedì dal Ministero dell'Industria e dell'Informazione Cinese, entreranno in vigore il 1 gennaio 2027. Imporranno la presenza di maniglie esterne e interne azionate meccanicamente. I modelli già omologati per la vendita in Cina avranno altri due anni di tempo per conformarsi, ha affermato il Ministero.
L'incidente
A ottobre i soccorritori non sono riusciti ad aprire le portiere di un veicolo elettrico Xiaomi che aveva preso fuoco dopo un incidente nella città sud-occidentale di Chengdu. Il conducente, che secondo quanto riferito era sotto l'effetto dell'alcol, è morto.
Migliorare la visibiità delle maniglie interne
In base alle nuove normative pubblicate dal Ministero dei Trasporti, i produttori saranno inoltre tenuti a migliorare la visibilità delle maniglie interne delle portiere, il che comporterà l'obbligo di installare una segnaletica all'interno del veicolo.
La leadership nel mercato dei veicoli elettrici
La Cina è il più grande mercato mondiale per i veicoli elettrici e vanta decine di produttori in questo settore, che stanno espandendo sempre più le loro attività all'estero.
Le statistiche pubblicate a gennaio hanno mostrato che il produttore cinese BYD ha venduto più veicoli elettrici nel 2025 per la prima volta in un solo anno rispetto alla sua rivale americana Tesla, diventando il principale produttore mondiale di questi veicoli.