In Thailandia c'è un elefante che uccide gli umani

AGI - Un elefante ha ucciso un turista thailandese nel Parco Nazionale Khao Yai, diventando la terza vittima umana dello stesso animale. Il turista thailandese di 65 anni, originario della provincia di Lopburi, stava passeggiando con la moglie questa mattina quando è stato calpestato a morte da un elefante di nome Oyewan, ha riferito il responsabile del parco nazionale, Chaiya Huayhongthong.
La moglie del turista è riuscita a fuggire quando i ranger del parco hanno spaventato il pachiderma, secondo la stessa fonte. "Questa è la terza persona uccisa da Oyewan", ha affermato Chaiya aggiungendo che l'animale potrebbe essere responsabile di diverse altre morti rimaste irrisolte.
Che fine fa l'elefante Oyewan
Chaiya ha spiegato che le autorità competenti si riuniranno venerdì per decidere la sorte dell'animale. "Probabilmente decideremo di trasferirlo o di cambiare il suo comportamento", ha detto, senza fornire ulteriori dettagli.
I precedenti attacchi
Un elefante ha ucciso una turista spagnola mentre faceva il bagno all'animale in un santuario nel sud della Thailandia nel gennaio dello scorso anno. Secondo il Dipartimento dei Parchi Nazionali, della Fauna Selvatica e dei Parchi della Thailandia, dal 2012 gli elefanti selvatici hanno ucciso più di 220 persone, turisti inclusi.
Il numero di elefanti selvatici in Thailandia è aumentato da 334 nel 2015 a quasi 800 lo scorso anno, spingendo le autorità a somministrare vaccini contraccettivi alle femmine nel tentativo di controllare la popolazione in rapida crescita.