Laura Fernandez nuova presidente della Costa Rica

AGI - La politologa di destra Laura Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali in Costa Rica. Sostenitrice della linea dura contro la criminalità sul modello del presidente salvadoregno Nayib Bukele, Fernandez ha promesso di fare della lotta alle organizzazioni criminali la sua priorità.
Trentanove anni ed erede politica del presidente uscente, il conservatore Rodrigo Chaves, anch'egli ammiratore di Bukele, Fernandez ha guidato due ministeri nel governo del suo mentore, al potere dal 2022. Per arginare la violenza legata al narcotraffico in un Paese a lungo considerato tra i più sicuri della regione, colei che si definisce la "candidata della continuità" promette di completare la costruzione di una prigione di massima sicurezza ispirata al Centro di detenzione per il terrorismo (Cecot) di Bukele, di inasprire alcune pene o addirittura di sospendere i diritti nelle zone afflitte dalla criminalità, proprio come in un Salvador sottoposto a un lungo regime di emergenza.
"Potete stare certi che la sicurezza rimarrà una delle principali priorità" del governo, ha promesso al presidente salvadoregno in un video durante la campagna elettorale. Quest'ultimo si è immediatamente congratulato per telefono non appena sono stati resi noti i primi risultati. I suoi oppositori la accusano di "opportunismo" per aver adottato il modello Bukele, molto popolare in molti paesi dell'America Latina per aver posto fine alla violenza delle bande, ma anche aspramente criticato dai difensori dei diritti umani per i suoi abusi, le detenzioni arbitrarie e gli atti di tortura.
Fernandez spera di ottenere la maggioranza parlamentare tale da consentirle di apportare cambiamenti all'interno del potere giudiziario, che Rodrigo Chaves ritiene responsabile dell'aumento della criminalità legata al traffico di droga. Nata a Puntarenas, porto del Pacifico colpito dal narcotraffico, Laura Fernandez ha adottato lo stile sarcastico e frontale del presidente Chaves.
Durante la campagna elettorale, questa esperta di politiche pubbliche ha affermato di non voler "lottare con i maiali" per non finire ricoperta di fango. "Il suo tono è volgare e populista, una pallida copia del presidente", ha ironizzato Laura Chinchilla, prima donna presidente della Costa Rica, che aveva vinto le elezioni al primo turno nel 2010. Fernandez sarà la seconda donna a governare la Costa Rica. I suoi avversari sostengono che è solo un burattino e che sarà il suo mentore a governare dietro le quinte. Temono inoltre che lei tenti di modificare la Costituzione per consentire al presidente uscente di ricandidarsi tra quattro anni, cosa attualmente vietata dalla legge. Figlia di un agricoltore e di un'insegnante, la signora Fernandez racconta di essere cresciuta in mezzo alle mucche.
Il discorso di vittoria e la "terza repubblica"
Nel suo primo discorso dopo la vittoria elettorale, Fernández ha annunciato un "cambiamento profondo e irreversibile" per fondare "la terza repubblica" e ha promesso all'opposizione che il suo governo sarà improntato al "dialogo e alla conciliazione". "È nostro compito costruire la terza repubblica. Il mandato che mi ha conferito il popolo sovrano è chiaro: il cambiamento sarà profondo e irreversibile", ha affermato Fernández da un palco allestito all'esterno di un hotel di San José, dove si sono riuniti centinaia di suoi sostenitori.
In Costa Rica, con il termine "seconda repubblica" si indicano i cambiamenti politici avvenuti dopo la guerra civile del 1948, come ad esempio l'abolizione dell'esercito e la stesura di una nuova Costituzione politica. Fernández, che assumerà la carica l'8 maggio prossimo, non ha specificato i cambiamenti che intende promuovere nella "terza repubblica", ma durante la sua campagna elettorale ha promesso di riformare il potere giudiziario e altre istituzioni dello Stato, mentre i leader del suo partito hanno riconosciuto che uno degli obiettivi è quello di riformare la Costituzione politica per consentire la rielezione consecutiva.
I valori e l'appello all'opposizione
La presidente eletta, che ha ottenuto il 48,5% dei voti con l'88,4% dei seggi scrutinati, ben al di sopra del 40% necessario per vincere al primo turno, ha affermato di essere "una democratica convinta" e una "paladina della libertà, della vita e della famiglia". Durante il suo discorso ha ringraziato Dio, ha promesso di rafforzare lo Stato di diritto e di "salvare la democrazia più autentica per costruire una Costa Rica più prospera e giusta". "Il popolo ha parlato, la democrazia ha deciso. La Costa Rica ha votato e ha scelto la continuità del cambiamento. Un cambiamento che mira solo a recuperare e perfezionare le nostre istituzioni democratiche e a restituirle al popolo sovrano per creare maggiore benessere e prosperità", ha affermato.
All'opposizione, guidata dal Partito Socialdemocratico di Liberazione Nazionale, il cui candidato Álvaro Ramos ha ottenuto il 33,3% dei voti, ha lanciato un appello affinché sia "proattiva" e "leale agli interessi dei cittadini" e non "ostruzionista e sabotatrice". Fernández ha anche ringraziato il presidente Rodrigo Chaves, di cui è stata ministro della Pianificazione e della Presidenza."Don Rodrigo, con il suo esempio, ha infuso coraggio e dignità al popolo costaricano e ha messo in piedi la nazione per scalare vette più alte della democrazia e camminare verso lo sviluppo", ha dichiarato.