Abu Mazen convoca le elezioni per il Consiglio di Palestina 

AGI - Il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), ha dichiarato che il primo novembre si terranno le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale dell'Autorità Nazionale Palestinese, Wafa.
Questa è la prima volta che i membri del consiglio saranno eletti tramite voto popolare diretto. In passato, venivano nominati o cooptati all'interno del movimento. Abbas, che è Presidente sia dell'Autorità Nazionale Palestinese che dell'OLP, emana un decreto in cui si afferma che: "Le elezioni si terranno ovunque possibile, sia all'interno sia all'esterno della Palestina, per garantire la più ampia partecipazione possibile del popolo palestinese, ovunque risieda".
L'inattività del Consiglio Nazionale Palestinese
Il Consiglio Nazionale Palestinese è uno dei numerosi organismi politici in gran parte inattivi controllati da Abbas. Abbas ha annunciato elezioni per i diversi organi politici da lui controllati, ma per una serie di ragioni queste non sempre si sono tenute. Anche se le elezioni del CNP si terranno a novembre, l'organismo viene convocato molto raramente da Abbas. L'ultima sessione si è tenuta nel 2018. L'ultima elezione del CNP, che non fu aperta a tutti gli elettori, si tenne nel 2006.
Rappresentanza e ruolo del CNP
I gruppi terroristici Hamas e Jihad Islamica Palestinese, che non sono membri dell'OLP, non sono rappresentati nel Consiglio. Sebbene ritenuto il Parlamento dell'OLP, il ruolo principale del CNP è quello di eleggere il Comitato Esecutivo dell'OLP.
Il Consiglio Legislativo Palestinese e le divisioni
L'organo parlamentare vero e proprio per i palestinesi in Cisgiordania e Gaza è il Consiglio Legislativo Palestinese, che non si riunisce dal 2007, quando le divisioni tra il partito Fatah di Abbas e Hamas lo resero inoperativo.
La Conferenza Generale di Fatah e il futuro politico
Gli analisti affermano che lo sviluppo più significativo nella politica palestinese avrà luogo a maggio, quando Fatah terrà la sua ottava Conferenza Generale. Durante quell'incontro, si voterà per ricomporre il potente comitato centrale del partito, con molti degli uomini di Abbas in lizza per un posto. Molti di questi individui saranno poi destinati a ricoprire incarichi nel Comitato esecutivo dell'OLP.