Gelo e neve tormentano gli Stati Uniti

AGI - Tra voli cancellati e una tempesta di neve che non dà tregue, viaggiare negli Stati Uniti è un'autentica odissea. Le temperature glaciali hanno raggiunto anche regioni non abituate condizioni climatiche estreme, con la colonnina di mercurio sotto lo zero. L'ultima ondata di gelo è arrivata circa una settimana dopo che una tempesta mostruosa ha colpito un'ampia fascia degli Stati Uniti, uccidendo più di 100 persone e lasciando molte comunità a lottare per scavare fuori dalla neve e dal ghiaccio.
Una forte nevicata è caduta sabato in Carolina del Nord e negli stati vicini, mentre le autorità hanno invitato i residenti a non uscire in strada e avvertito che le strutture sul lungomare erano minacciate dalla tempesta. Tutta la Carolina del Nord e del Sud, e parti della Georgia, del Tennessee orientale e del Kentucky, così come la Virginia meridionale, sono in stato di allerta. La Carolina del Nord ha registrato 750 incidenti stradali sabato, secondo i dati rilevati dalla polizia stradale.
La Carolina coperta di neve
Faust, North Carolina, ha registrato 37 centimetri di neve, mentre West Critz, Virginia, ne ha contati poco più di 30. Harrisburg, Tennessee, ha superato i 20 centimetri di accumulo. Nella città di Cape Carteret, nella Carolina del Nord, forti venti hanno fatto volare una spessa neve laterale, spingendo il Servizio Meteorologico Nazionale ad avvertire che viaggiare era "insidioso e potenzialmente letale, specialmente se si rimane bloccati." In immagini drammatiche diffuse dalla polizia a Gastonia, North Carolina, un treno si è schiantato ad alta velocità contro un camion semi-rimorchio rimasto bloccato sui binari, schiacciando il veicolo. Nessuno è rimasto ferito.
La tempesta del fine settimana ha costretto a più di 1.800 cancellazioni di voli sabato e domenica presso l'aeroporto internazionale di Charlotte Douglas in North Carolina, un maggiore hub per American Airlines, secondo i dati del tracker FlightAware. Una squadra di 300 persone sta lavorando per liberare piste, rullaggi, strade e marciapiedi. Più di 600 voli sono stati cancellati sabato all'aeroporto internazionale di Atlanta, il più affollato al mondo. Circa 50 voli da e per Atlanta sono stati cancellati nelle prime ore di domenica. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha diramato un'allerta meteo prevedendo neve da moderata a intensa, venti forti e bufera nella Carolina. L’ondata artica colpirà anche la Florida portando le temperature sotto lo zero. Le temperature più basse si sono registrate a Dovis, nel West Virginia, dove la colonnina del mercurio è scesa a -33 °C. La forte ondata di gelo ha creato anche disagi dovuti a blackout energetici. Circa 150mila persone sono rimaste senza elettricità nelle prime ore di oggi, per lo più nel sud, con il Mississippi, il Tennessee e la Louisiana tra i Paesi più colpiti.
Impatto del gelo su infrastrutture e servizi
In North Carolina, il National Park Service ha annunciato la chiusura dei campeggi e di alcune spiagge presso le Outer Banks, una serie di isole barriera al largo della costa dello stato meridionale vulnerabili alle tempeste. Le strutture fronte mare sono minacciate e un tratto di autostrada che attraversa le sue dune è stato chiuso. In Mississippi, il governatore Tate Reeves ha dichiarato che il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti ha contribuito a installare generatori in siti critici e che le autorità stanno aprendo 79 rifugi e centri di riscaldamento in tutto lo stato. Il gelo ha costretto la NASA a posticipare un test chiave di rifornimento durante il fine settimana del razzo di 322 piedi (98 metri) che si trova sulla rampa di lancio di Cape Canaveral in Florida.