Crans-Montana, morto un 18enne svizzero: è la 41ma vittima del rogo di Capodanno

AGI - Un diciottenne svizzero è la 41esima vittima del rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il ragazzo, hanno reso ha reso noto la procura cantonale del Vallese, è morto ieri nell'ospedale di Zurigo in cui era ricoverato".
Intanto il Pubblico ministero del Vallese ha concesso l’assistenza giudiziaria all’Italia in relazione alla tragedia di Crans-Montana.
Il fatto che ci siano stati cittadini italiani tra le vittime dal catastrofico incendio di Crans-Montana ha obbligato la giustizia italiana ad aprire un procedimento penale. Per questo motivo è stata chiesta l'assistenza legale della Svizzera.
Nell'ambito di questa assistenza, la Procura di Roma avrà accesso alle prove già raccolte. Il 19 febbraio si terrà un primo incontro tecnico tra le autorità giudiziarie dei due Paesi.
L'inchiesta per l'incendio a Le Constellation vede al momento quattro indagati: oltre a Jacques e Jessica Moretti sono finiti nel mirino della procura l'ex e l'attuale capo del servizio di pubblica sicurezza del Comune di Crans Montana per accertare eventuali responsabilità per il mancato controllo degli esercizi pubblici.