Papa Leone XIV invoca la tregua olimpica per i Giochi di Milano‑Cortina

AGI - Papa Leone ha auspicato una tregua Olimpica in occasione dei Giochi di Milano-Cortina. Al termine dell'Angelus il Pontefice ha ricordato che venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui verranno seguito i Giochi paralimpici.
"Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. E questo anche il senso della tregua olimpica antichissima usanza che accompagnano svolgimento dei giochi auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo", ha sottolineato.