L'Ayatollah Khamenei avverte gli USA: “Un attacco porterà a una guerra regionale”

AGI - La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha avvertito gli Stati Uniti che qualsiasi attacco alla Repubblica Islamica si trasformerebbe in una guerra regionale. "Gli americani dovrebbero sapere che se iniziano una guerra, questa volta sarà una guerra regionale", ha dichiarato Khamenei durante un raduno con migliaia di persone per commemorare l'anniversario del ritorno di Ruhollah Khomeini.
La massima autorità politica e religiosa di Teheran ha affermato che il suo Paese non darà inizio a un conflitto, ma "infliggerà un duro colpo a chiunque lo attacchi". Gli Stati Uniti hanno schierato una grande flotta vicino alle acque iraniane nel Golfo Persico e hanno minacciato di attaccare se non raggiungeranno un accordo con Teheran sul suo programma nucleare.
Manifestazioni tentativo di colpo di stato
L'Ayatollah Ali Khamenei ha, inoltre, paragonato le proteste antigovernative a un tentativo di colpo di stato.
I manifestanti, ha detto la Guida Suprema dell'Iran, "hanno attaccato la polizia, gli edifici governativi, le caserme delle Guardie Rivoluzionarie, le banche, le moschee e hanno bruciato il Corano. È stato un vero e proprio colpo di stato, ma è fallito".
"La recente rivolta non è stata la prima a Teheran e non sarà l'ultima. Incidenti simili potrebbero ripetersi", ha aggiunto Khamenei.
Gli americani "vogliono riprendere il controllo di questo Paese" come facevano sotto la monarchia, ha aggiunto "Controllavano le risorse. Controllavano il petrolio. Controllavano la politica, tutto apparteneva a loro".