Scandalo Epstein, nuova testimonianza chiama in causa l'ex principe Andrea

AGI - Una seconda accusatrice di Jeffrey Epstein ha affermato che il defunto finanziere statunitense l'aveva mandata nel Regno Unito perché facesse sesso con Andrea di Windsor, fratello di re Carlo III ed ex principe caduto in disgrazia. Lo riporta la BBC.
Questa nuova testimonianza arriva a ridosso della pubblicazione di milioni di documenti sul caso diffusi venerdì scorso dal Dipartimento di Giustizia, che gettano nuova luce sui rapporti tra l'ex principe ed Epstein, noto per procurare giovanissime donne ai suoi ricchi e influenti amici. Le nuove accuse hanno provocato la reazione del primo ministro britannico, Keir Starmer, che ha chiesto ad Andrea di testimoniare.
I dettagli della presunta relazione del 2010
Brad Edwards, l'avvocato americano che rappresenta la donna, ha dichiarato ieri sera alla testata britannica che il presunto incontro è avvenuto nel 2010 presso la residenza dell'ex principe nella tenuta di Windsor, a ovest di Londra, quando la sua cliente aveva vent'anni. Dopo aver trascorso la notte con l'ex principe, la donna si era poi recata a Buckingham Palace, ha aggiunto l'avvocato dello studio legale Edwards Henderson. Questa è la seconda accusa diretta che coinvolge il duca di York in un presunto scandalo sessuale.
Il contesto dei documenti e le accuse precedenti
Le nuove accuse arrivano oltre dieci anni dopo quelle di Virginia Giuffre, principale accusatrice di Epstein. La diffusione dei milioni di documenti sul caso, avvenuta venerdì scorso, ha riacceso i riflettori sui rapporti tra l'ex principe e il finanziere. I documenti mostrano come Epstein fosse solito procurare giovanissime donne ai suoi ricchi e influenti amici, un dettaglio che aggrava la posizione di tutti i soggetti coinvolti nel caso Epstein.
Conseguenze per Andrea e reazioni politiche
Andrea è stato privato di tutti i suoi titoli reali a ottobre e gli è stato ordinato di lasciare la sua lussuosa residenza della Royal Lodge a Windsor. Nuove foto, che mostrano Andrew a quattro zampe sopra una donna sdraiata, ed email che invitano Epstein a parlare "in privato" a Buckingham Palace, sono state ampiamente riportate dalla stampa britannica. Queste ultime rivelazioni hanno provocato la reazione del primo ministro britannico, Keir Starmer. L'inquilino di Downing Street ha dichiarato che l'ex principe Andrea dovrebbe testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti su ciò che sa dei crimini di Epstein.