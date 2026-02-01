Ucraina: drone russo contro bus di minatori, 15 morti

AGI - Almeno 15 minatori sono stati uccisi e sette feriti in un attacco russo nel distretto di Pavlograd, nella regione centrale ucraina di Dnipropetrovsk. Il governatore di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha dichiarato su Telegram che un drone ha colpito un autobus aziendale.
La compagnia energetica DTEK ha confermato che le vittime erano minatori che stavano tornando a casa dopo aver terminato il turno. "Al momento, sappiamo che 15 minatori sono morti. Secondo le informazioni preliminari, altri sette sono rimasti feriti", ha aggiunto l'azienda su Telegram, condannando l'"attacco terroristico" compiuto dalla Russia.
Contesto: cessate il fuoco e attacchi continui
La notizia arriva nel contesto di un cessate il fuoco parziale contro le infrastrutture energetiche a causa del freddo estremo, mediato dagli Stati Uniti tra Russia e Ucraina, che il Cremlino ha dichiarato dovrebbe durare almeno fino a domenica. Da giovedì non si sono verificati attacchi contro il sistema energetico, ma sono continuati gli attacchi dei droni contro altri obiettivi e la scorsa notte due civili erano già morti nella stessa regione di Dnipropetrovsk.
La condanna del presidente Zelensky
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato il bombardamento russo su un pullman di minatori nella regione di Dnipro. "L'odierno attacco russo contro un autobus nella regione di Dnipro è un crimine, un crimine esemplare, che dimostra ancora una volta che è proprio la Russia la responsabile dell'escalation", ha scritto su Telegram. "Il male deve finire", ha aggiunto.