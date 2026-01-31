Texas, giudice ordina il rilascio del piccolo Liam arrestato con il padre dall'Ice

AGI - Un giudice federale del Texas ha ordinato il rilascio del piccolo Liam Conejos Ramos, di 5 anni, e di suo padre dal South Texas Family Residential Center di Dilley, in Texas. Liam e suo padre, ecuadoriani, erano stati arrestati a Minneapolis dagli agenti dell'immigrazione e trasferiti a 2 mila chilometri di distanza in un centro di detenzione in Texas progettato per trattenere le famiglie.
Padre e figlio sono detenuti da più di una settimana e il bambino, nel frattempo, si era ammalato. L'ordine stabilisce che Liam, in età prescolare, e suo padre siano rilasciati "il prima possibile" e comunque non oltre martedì, mentre il loro caso di immigrazione prosegue nel sistema giudiziario.
La dura opinione del giudice Fred Biery
In un'opinione durissima, che a tratti è sembrata più una lezione di educazione civica, il giudice Fred Biery, nominato da Bill Clinton nel '94, pur senza citare il Presidente Donald Trump ha rimproverato "l'ignoranza del governo riguardo a un documento storico americano chiamato Dichiarazione d'Indipendenza" e ha citato le rimostranze di Thomas Jefferson contro "un aspirante re autoritario", affermando che oggi le persone "stanno sentendo echi di quella storia".
Echi storici e la citazione di Benjamin Franklin
Il giudice ha concluso la sua opinione citando la descrizione che Benjamin Franklin diede della giovane nazione alla Convenzione costituzionale del 1787: "Allora, dottor Franklin, che cosa abbiamo?" "Una repubblica, se saprete conservarla".
Indignazione e stretta sull'immigrazione a Minneapolis
L'arresto del piccolo Liam - e la foto di un agente che stringe lo zainetto di Spider-Man del bambino mentre lui guarda fuori da sotto un cappellino con un coniglietto dei cartoni - ha alimentato la crescente indignazione per la massiccia stretta sull'immigrazione dell'amministrazione Trump a Minneapolis e ha riacceso la domanda: cosa succede ai bambini quando i loro genitori vengono portati via all'improvviso dall'Ice? Il giudice del Texas ha detto che il limite è stato superato.