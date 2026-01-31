Caso Epstein: foto choc dell'ex principe Andrea

AGI - Non c’è pace per la Famiglia Reale britannica. Mentre Re Carlo III tenta di traghettare la monarchia verso un’era di sobrietà, il passato del fratello minore, Andrew Mountbatten-Windsor, torna a bussare alle porte di Palazzo con la forza di uno tsunami mediatico.
La pubblicazione di oltre 3 milioni di pagine di documenti inediti relativi al caso Jeffrey Epstein ha portato alla luce scatti fotografici definiti "umilianti" e "compromettenti", che ritraggono l'ex Duca di York in situazioni a dir poco discutibili.
Le foto compromettenti dell'ex duca di York
L'immagine che sta facendo il giro del web, rilasciata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, mostra l’ex principe carponi sopra una donna (completamente vestita) distesa sul pavimento. In uno degli scatti, Andrea sembra toccarle il girovita guardando fisso verso l’obiettivo. Sebbene non vi sia prova di atti illeciti in quel preciso istante, la natura goliardica e fuori controllo della scena cozza violentemente con il protocollo reale e la dignità del ruolo che l'uomo ricopriva all'epoca. Altre foto mostrano Andrea rilassato nel salone di Sandringham, la residenza privata della defunta Regina Elisabetta II, mentre è sdraiato sulle gambe di cinque donne (i cui volti sono stati oscurati per privacy).
Le rivelazioni delle email e gli inviti a Buckingham Palace
I documenti del 2026 non si limitano alle immagini. Le email rivelano una realtà ancora più cupa. Andrea avrebbe invitato Epstein a Buckingham Palace per una cena privata nel 2010, dopo che il finanziere era già stato condannato per reati sessuali. Altre foto testimoniano la presenza della coppia Epstein-Maxwell a Balmoral e nel palco reale di Ascot, dimostrando come Andrea avesse garantito loro un "passaporto" per l'alta società britannica.
La frattura con re Carlo III e il futuro di Andrew
Questo nuovo scandalo arriva nel momento peggiore per Andrew. Dopo essere stato privato dei titoli reali e del trattamento di Sua Altezza Reale alla fine del 2025, l'ex principe è stato recentemente sfrattato da Royal Lodge e vive ora in una condizione di semi-esilio. Buckingham Palace ha scelto la via del silenzio, ma fonti vicine a Re Carlo suggeriscono che la frattura tra i due fratelli sia ormai insanabile. Mentre le autorità americane continuano a scavare nei file di Epstein, la posizione di Andrea appare sempre più precaria. La domanda che tutti si pongono ora è se queste nuove prove documentali spingeranno il Dipartimento di Giustizia a chiedere un nuovo interrogatorio formale per l'ex membro della Royal Family.