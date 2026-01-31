Migliaia a Minneapolis contro Trump, Springsteen canta anti-ICE
Minneapolis è diventata l'epicentro della reazione negativa contro la politica migratoria dopo che due manifestanti sono stati uccisi da agenti federali questo mese
AGI - Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Minneapolis nell'ultima manifestazione di rabbia per la repressione dell'immigrazione da parte del presidente Donald Trump, mentre un noto giornalista statunitense è stato accusato per la sua copertura delle proteste nella città del nord. Le persone hanno marciato con cartelli che denunciavano l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), in risposta a un appello per una "serrata nazionale" in tutti gli Stati Uniti.

Minneapolis è diventata l'epicentro della reazione negativa contro la politica migratoria dopo che due manifestanti, entrambi cittadini statunitensi, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco da agenti federali questo mese. La folla si è radunata con temperature gelide dopo che Bruce Springsteen si è esibito a un concerto anti-ICE in città. La leggenda del rock statunitense ha recentemente pubblicato "Streets of Minneapolis", un tributo ai due manifestanti uccisi.

Bruce Springsteen
La canzone di Springsteen contro l'Ice fa 2,6 mln di visualizzazioni in 24h
"Streets of Minneapolis" è dedicata alle proteste contro la polizia federale americana per il controllo dell'immigrazione

L'arresto del giornalista Don Lemon

Venerdì mattina, l'amministrazione Trump ha accusato l'ex conduttore della CNN Don Lemon e altri otto persone di violazioni dei diritti civili, dopo che lui e altri giornalisti avevano seguito una protesta in una chiesa dove un funzionario ICE è pastore. L'avvocato del giornalista ha dichiarato che è stato arrestato a Los Angeles durante la notte, aggiungendo che il suo lavoro di copertura della protesta "non è stato diverso da ciò che ha sempre fatto." Lemon affronta due accuse di cospirazione per privare i diritti e interferenza con i diritti del Primo Emendamento, ha detto all'AFP un portavoce del Dipartimento della Sicurezza Interna, facendo riferimento alla protezione costituzionale della libertà di espressione, inclusa la religione.

Reazioni politiche e il rilascio di Lemon

Figure politiche e sostenitori dei media hanno condannato l'arresto di Lemon, con il leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, che ha chiesto il suo immediato rilascio. "Questo è un attacco eclatante al Primo Emendamento e alla capacità dei giornalisti di svolgere il loro lavoro", ha dichiarato Jodie Ginsberg, CEO del Committee to Protect Journalists. Lemon è stato rilasciato dopo una breve udienza in tribunale a Los Angeles, hanno riportato i media statunitensi. La prossima udienza si terrà a Minneapolis il 9 febbraio.

Il caso dell'infermiere Alex Pretti

Nel frattempo, Trump ha ritirato il suo tono conciliatorio per descrivere Alex Pretti, l'infermiere trentasettenne ucciso a colpi di arma da fuoco sabato, come un "agitatore e, forse, cospiratore" dopo che sono emerse nuove riprese. L'AFP non è riuscita a verificare immediatamente il video, in cui un uomo identificato come Pretti viene visto calciare e rompere la luce posteriore dell'auto degli agenti prima che escano e lo blocchino a terra. Il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine sui diritti civili riguardo alla morte di Pretti, ha detto venerdì il vice procuratore generale Todd Blanche ai giornalisti.

