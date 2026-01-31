Esplosioni nel sud dell’Iran, cinque vittime. Le autorità escludono attacchi

AGI - Almeno cinque persone sono morte in due distinte esplosioni nel Sud dell'Iran, che le autorità hanno attribuito a una fuga di gas, respingendo le voci di attacchi contro obiettivi militari.
Quattro persone sono morte in un'esplosione di gas in un'abitazione nella città meridionale di Ahvaz, secondo l'agenzia di stampa Mehr. I vigili del fuoco stanno bonificando l'area e rimuovendo i detriti per trovare possibili vittime intrappolate sotto le macerie.
L'esplosione di Bandar Abbas
Nel frattempo, nella città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo Persico, un'esplosione in un edificio residenziale di otto piani ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite 14, ha annunciato Mehrdad Hasanzadeh, direttore della Gestione delle Crisi del Governatorato di Hormozgan, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, collegata alla Guardia Rivoluzionaria Iraniana. La televisione di Stato anche in questo caso ha parlato di fuga di gas. Le immagini dal luogo dell'esplosione mostrano i danni all'edificio di due piani e a diversi veicoli e attività commerciali.
Smentite ufficiali e voci di attacchi
In precedenza, i media iraniani hanno smentito le notizie circolate su diversi canali Telegram sul presunto assassinio del comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, il Contrammiraglio Alireza Tangsiri. Tasnim ha definito queste voci "completamente false" e ha affermato che sono state diffuse nell'ambito di "un'operazione psicologica anti-iraniana". La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha anche smentito le notizie di attacchi con droni contro le sue basi nella provincia di Hormozgan, affermando che nessun edificio affiliato alle forze armate è stato danneggiato.
Contesto geopolitico e tensioni con gli Stati Uniti
Queste esplosioni si verificano nel contesto dell'escalation di tensioni tra Iran e Stati Uniti, che hanno schierato una grande flotta militare vicino alle acque iraniane nel Golfo Persico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di attaccare l'Iran se non negozierà un accordo sul suo programma nucleare e se continuerà la repressione dei manifestanti.