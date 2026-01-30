Trump: “Siamo vicini a un accordo tra Russia e Ucraina”

AGI - "Siamo vicini a raggiungere un accordo tra Russia e Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando dallo Studio ovale. Secondo il capo della Casa Bianca c'è "una possibilità di successo per i colloqui tra Russia e Ucraina" nonostante l'assenza di Whitkoff e Kushner.
Confusione sulla tregua per il freddo
Il portavoce, Dmitri Peskov, ha intanto confermato che il presidente Usa "si è rivolto personalmente all'omologo russo, Vladimir Putin, chiedendogli di astenersi dall'effettuare attacchi su Kiev per una settimana fino a domenica 1 febbraio", lasciando intendere che la Russia ha accettato.
"C'e' confusione sia sui tempi che sulla portata della proposta" di tregua, fa notare il quotidiano Kyiv Independent. L'ultima volta che la Russia ha lanciato un attacco massiccio con missili e droni sulla capitale ucraina è stata nella notte del 24 gennaio, provocando interruzioni di corrente nell'80% di Kiev.
Sono continuati sporadici attacchi con droni e, nella notte del 27 gennaio, la Russia ha lanciato massicci raid contro le infrastrutture energetiche e gli edifici residenziali di Odessa, uccidendo almeno tre persone e ferendone decine di altre. La notte scorsa, la prima da quando Trump ha reso pubblica la notizia della presunta tregua, la Russia ha lanciato 111 droni di diverso tipo e un missile balistico, sebbene non ci siano state segnalazioni di danni alle infrastrutture energetiche.