Trump fa causa al fisco e al Tesoro per 10 miliardi

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, i suoi due figli maggiori e l'azienda di famiglia hanno citato in giudizio il fisco americano, l'Internal Revenue Service, e il dipartimento del Tesoro per presunte fughe di notizie riguardanti le loro informazioni fiscali riservate.
Richiesta di risarcimento, 10 miliardi di dollari
I Trump hanno chiesto almeno 10 miliardi di dollari di risarcimento danni, secondo la causa presentata presso il tribunale federale di Miami. La denuncia sostiene che l'agenzia delle entrate e il Tesoro non abbiano adempiuto al loro obbligo di impedire la diffusione di quei documenti fiscali da parte dell'ex dipendente del fisco Charles "Chaz" Littlejohn nel 2019 e nel 2020. Oltre a Trump, tra i querelanti figurano i figli Donald Trump Jr. ed Eric Trump, e la Trump Organization, che i due figli dirigono.