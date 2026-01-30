'Penso che i miei amici siano morti lì dentro'. 171 chiamate ai soccorsi da Le Constellation

AGI - Nell'arco di un'ora e mezza dallo scoppio dell'incendio mortale al pub Le Constellation a Crans-Montana sono state effettuate 171 chiamate al 144, il numero di emergenza per chiedere soccorsi. L'emittente francese BfmTv ha diffuso alcuni audio delle vittime del dramma, dai soccorritori intervenuti sul posto e dai familiari alla disperata ricerca dei propri cari.
Conversazioni che raccontano, minuto per minuto, l'incendio e ne illustrano la portata e che si chiuderà con un bilancio di 40 morti e 116 feriti. Le prime telefonate sono state registrate intorno all'una di notte. "Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation", si sente in una delle prime chiamate, con in sottofondo già urla di panico.
"Per favore, è il Constellation a Crans-Montana, signora, c'è un incendio, ci sono dei feriti", implora un'altra persona, visibilmente sconvolta. "Bisogna mandare subito i soccorsi, ci sono troppi feriti!", grida infine al telefono.
Le testimonianze dirette e l'orrore delle vittime
Fino alle tre del mattino le chiamate continuano ad arrivare al centralino dei soccorsi. Sotto shock, molti cercano di descrivere ciò che stanno vivendo, con racconti talvolta confusi ma soprattutto carichi di orrore. "Ho rischiato di morire al Constellation. Credo di essermi bruciato. Il Constellation è bruciato completamente", racconta un testimone. "Penso che i miei amici siano morti lì dentro. Ci sono tantissime persone che hanno rischiato di morire, signora, chiamate un'ambulanza".
L'arrivo dei soccorritori e il coordinamento del 144
Allertati in massa, i primi soccorritori arrivano sul posto e si trovano di fronte a una situazione estremamente critica. "Sono sull'incendio a Crans-Montana", spiega uno dei primi operatori intervenuti. In tono professionale ma affannato fornisce un primo bilancio: "Prima valutazione: tre grandi ustionati". Nel corso della notte, le chiamate permettono al centralino di coordinare gli interventi tra i soccorritori sul posto e i medici negli ospedali. Il 144 contatta, ad esempio, un medico del pronto soccorso per informarlo della situazione. "È per avvertirti che c'è stata un'esplosione", esordisce la centralinista. "Ho quattro vittime decedute e almeno una trentina di feriti". "Attiviamo il piano catastrofe", risponde subito il medico.
Appelli disperati e la ricerca dei dispersi
Parallelamente, continuano ad aumentare le chiamate di testimoni e vittime. Progressivamente, tutti si rendono conto della violenza dell'incendio e soprattutto del numero di feriti gravi. "Bisogna mandare gli elicotteri. Le ambulanze sono già qui, ma mandate altre unità", chiede un testimone. "La gente muore. Non hanno più pelle, non hanno più niente", evidenzia. Alla paura di questi appelli si aggiunge quella delle famiglie, avvertite del dramma e in cerca dei propri cari. "C'è stato un incendio. Nostra figlia è coinvolta, non abbiamo sue notizie", dice una chiamante. Dal centralino, l'impotenza: "Non posso dirle dove si trova sua figlia né se sia lì", risponde con calma l'operatrice del 144. "Quante persone sono coinvolte?", chiede il padre. "Un centinaio. Mi dispiace, non ho altre informazioni da darle", replica la centralinista.