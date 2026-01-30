Starmer da Xi Jinping: 'Fondamentale rafforzare dialogo e cooperazione'

AGI - Dopo Emmanuel Macron e Mark Carney, alla corte del presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi anche il premier britannico Keir Starmer. E nonostante rimangano distanze, la missione ha sancito la volontà di costruire rapporti più solidi e stretti. Indispensabili per Londra, così come per tutto l'Occidente che si sente orfano della relazione privilegiata con gli Stati Uniti sotto Donald Trump.
Quella di Starmer è stata la prima visita in Cina di un primo ministro britannico dal 2018. Il premier non tornerà a casa a mani vuote sabato, ma neppure con risultati eclatanti. È stata trovata un'intesa su una riduzione dal 10% al 5% dei dazi doganali sulle esportazioni di whisky britannico, oltre a un'esenzione dal visto per soggiorni in Cina inferiori a 30 giorni. Sono stati firmati accordi su sanità, servizi e lotta all'immigrazione.
Dialogo e cooperazione: la speranza di voltare pagina
A pesare è soprattutto la speranza di voltare pagina. "È fondamentale costruire una relazione più articolata in cui individuiamo opportunità di collaborazione e avere al contempo un dialogo costruttivo su questioni su cui non siamo d'accordo", ha detto Starmer all'inizio dei suoi colloqui e del pranzo con Xi. Il presidente cinese è sembrato condividere. "In quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle principali potenze economiche mondiali, Cina e Regno Unito devono rafforzare il loro dialogo e la loro cooperazione", che si tratti di sicurezza internazionale o di economia, ha detto Xi a Starmer nella Grande Sala del Popolo. Dunque, "crediamo nell'apertura di un nuovo capitolo" nella relazione dopo le "battute d'arresto" degli ultimi anni, ha aggiunto.
I punti di attrito: diritti umani e Hong Kong
Tra i motivi di attrito, la questione dei diritti umani, compreso a Hong Kong con cui Londra conserva un legame particolare quasi 30 anni dopo il ritorno della ex colonia alla Cina. Starmer ha detto ai giornalisti di aver avuto con Xi "una discussione rispettosa" sulla situazione della minoranza musulmana degli uiguri e sul caso dell'attivista ed ex magnate dei media Jimmy Lai, con passaporto britannico: condannato a fine 2025 per le sue critiche a Pechino, rischia l'ergastolo.
L'importanza cruciale dei rapporti commerciali
Ma al di là delle divergenze, per la Gran Bretagna il rapporto è cruciale. La Cina è il terzo partner commerciale del Regno Unito e non a caso Starmer era accompagnato da circa 50 leader aziendali. Il colosso farmaceutico AstraZeneca ha annunciato a margine della visita che investirà 15 miliardi di dollari (12,5 miliardi di euro) in Cina entro il 2030.