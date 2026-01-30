È morta Catherine O’Hara, l'attrice di “Mamma, ho perso l’aereo”
AGI - L'attrice canadese-americana Catherine O'Hara è morta all'età di 71 anni, secondo diversi media americani, tra cui Tmz. L'attrice è nota anche per la saga di 'Mamma, ho perso l'aereo', dove interpretava la madre di Kevin, Kate McCallister.
Catherine O'Hara, famosa per il suo ruolo in Beetlejuice di Tim Burton, era nota anche per il ruolo di Moira Rose nella sitcom della Cbc Schitt's Creek. Un'interpretazione che le è valsa una nomination agli Emmy Award.