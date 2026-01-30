Epstein, rilasciati tre milioni di nuovi file

AGI - Il Dipartimento di Giustizia americano ha rilasciato tre milioni di nuovi file del caso Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. Lo ha annunciato il vice ministro Todd Blanche. Si tratta in tutto di più di sei milioni di pagine anche se non tutte saranno rese pubbliche.
Blanche ha detto che ampie parti dei file su Epstein sono state oscurate "per proteggere le vittime". Tra questi ci sarebbero foto esplicite con i volti delle vittime.
Le dichiarazioni su Donald Trump
Il viceministro della Giustizia americana ha escluso che il suo dipartimento stia proteggendo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il cui nome è citato più volte in questi file. Ma ha anche fatto capire che non ci saranno rivelazioni sul presidente dai nuovi file rilasciati oggi. "Non abbiamo protetto il presidente, non abbiamo protetto nessuno, penso che ci sia una sete di informazione che non penso verrà soddisfatta da questi documenti", ha detto Blanche rispondendo alle domande dei giornalisti.
Contenuto dei file rilasciati
Tra i tre milioni di file del caso Epstein rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano ci sono anche duemila video e 180 mila immagini.