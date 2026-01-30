Crans-Montana: la Svizzera accorda l'assistenza giudiziaria all'Italia

AGI - Il Pubblico ministero del Vallese ha concesso l'assistenza giudiziaria all'Italia in relazione alla tragedia di Crans-Montana. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) lo ha confermato a Keystone-ATS, l'agenzia stampa svizzera.
L'UFG, in qualità di autorità centrale per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, è stato informato venerdì dell'accettazione della richiesta di assistenza giudiziaria presentata su rogatoria dalla Procura di Roma, si legge in un comunicato stampa.
La Procura del Canton Vallese sosterrà quindi le autorità giudiziarie italiane nelle loro indagini. "Non significa che la Procura vallesana abbia bisogno di aiuto", ha dichiarato Ingrid Ryser, responsabile della comunicazione dell'UFG, alla radio SRF.
Collaborazione giudiziaria e accesso alle prove
Il fatto che ci siano stati cittadini italiani tra le vittime dal catastrofico incendio di Crans-Montana ha obbligato la giustizia italiana ad aprire un procedimento penale. Per questo motivo è stata chiesta l'assistenza legale della Svizzera. "Potrebbe quindi essere una buona idea che le due autorità giudiziarie uniscano le forze, mettano in comune le loro risorse e collaborino a questi procedimenti penali", ha aggiunto Ryser.
Nell'ambito di questa assistenza, la Procura di Roma avrà accesso alle prove già raccolte. A metà febbraio si terrà un primo incontro tecnico tra le autorità giudiziarie dei due Paesi. L'UFG accompagnerà questo incontro con l'obiettivo di "chiarire i dettagli della collaborazione e coordinare le procedure".