Trump ordina la riapertura dello spazio aereo in Venezuela

AGI - I voli commerciali verso il Venezuela "ricominceranno molto presto". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che dopo un colloquio con Delcy Rodríguez ha ordinato che il processo inizi immediatamente revocando la chiusura dello spazio aereo.
"Ho appena parlato con la presidente del Venezuela e l'ho informata che apriremo tutto lo spazio aereo commerciale sopra il Venezuela", ha dichiarato il presidente durante un incontro con il suo gabinetto alla Casa Bianca.
Istruzioni immediate e sicurezza
Trump ha dichiarato di aver dato "istruzioni a Sean Duffy (Segretario dei Trasporti) e a tutti gli altri soggetti coinvolti, compresi i militari, per garantire che, entro la fine di oggi, lo spazio aereo sopra il Venezuela sia aperto e che gli aerei possano volare verso il Venezuela". "I cittadini statunitensi potranno viaggiare in Venezuela molto presto e saranno al sicuro, poiché il Paese sarà sotto stretto controllo. E le persone che in precedenza vivevano in Venezuela - alcune vogliono tornare, altre vogliono visitarlo - potranno farlo", ha sottolineato Trump.
Il contesto storico dei voli
L'ultima compagnia aerea statunitense a operare voli tra gli Stati Uniti e il Venezuela è stata American Airlines, che ha sospeso tutti i suoi servizi commerciali nel 2019, quando i due Paesi hanno definitivamente interrotto le loro fragili relazioni diplomatiche. Anche le compagnie aeree europee e latinoamericane hanno sospeso i loro voli da e per Caracas a novembre, e molte di loro avevano pianificato di riprendere il servizio, inizialmente a partire da domenica, prima dell'annuncio di Trump.
Trump, con il Venezuela rapporti molto forti
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lodato la leadership venezuelana, dichiarando che "i rapporti sono molto forti e molto buoni". "Abbiamo le maggiori compagnie petrolifere americane che stanno andando in Venezuela" e "il popolo del Venezuela è sceso letteralmente per strada con le bandiere americane, sono tutti molto felici", ha detto in apertura di riunione di gabinetto alla Casa Bianca.
Parlamento venezuelano apre a stranieri nel settore del petrolio
L'Assemblea Nazionale del Venezuela ha approvato, sotto la pressione degli Stati Uniti, una riforma della legge sugli idrocarburi che aprirà il settore agli investimenti privati e ridurrà le tasse, consentendo alle aziende di firmare contratti più favorevoli. Questa riforma, che aprirà le porte agli investimenti esteri, arriva a meno di un mese dall'intervento militare Usa che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro.