Usa verso lo shutdown: scontro al Senato sul bilancio e sull’Ice

AGI - Gli Stati Uniti si avvicinano a uno shutdown parziale del governo, con l'attesa bocciatura di un disegno di legge di bilancio al Senato, a causa dell'opposizione dei Democratici che chiedono un controllo più rigoroso sull'applicazione delle leggi sull'immigrazione. I finanziamenti per diversi dipartimenti governativi scadono alla mezzanotte tra venerdì e sabato. Senza l'approvazione di un bilancio per questi servizi federali, incluso il dipartimento per la Sicurezza interna (DHS), entro quella data, il governo federale entrerà in uno shutdown parziale.
E mentre un disegno di legge approvato dalla Camera dei rappresentanti sembrava destinato all'approvazione del Senato per scongiurare l'ipotesi, gli eventi di Minneapolis hanno cambiato tutto. L'indignazione ha travolto il campo democratico dopo la morte, sabato scorso, di Alex Pretti, infermiere americano di 37 anni colpito da agenti federali durante le proteste contro la presenza dell'ICE nell'importante città del nord degli Stati Uniti. Molti senatori hanno chiesto l'adozione di misure di salvaguardia per quanto riguarda il funzionamento dell'ICE e hanno dichiarato di rifiutarsi di votare qualsiasi bilancio finché l'amministrazione Trump non rivedrà la sua politica in materia.
Il dibattito politico e la regola dei 60 voti
"In fin dei conti, è semplice: gli americani sostengono le forze dell'ordine, sostengono la sicurezza delle frontiere, ma non sostengono che l'ICE semini terrore per le nostre strade e uccida cittadini americani", ha dichiarato mercoledì al Senato il leader della minoranza democratica Chuck Schumer. A causa del regolamento del Senato, sono necessari 60 voti su 100 per approvare un disegno di legge di bilancio e i Repubblicani, pur detenendo la maggioranza, avranno quindi bisogno del sostegno di diversi senatori dell'opposizione per avere qualche speranza di approvare il loro bilancio. Un voto procedurale è in calendario per giovedì mattina al Senato, ma è ampiamente attesa una sconfitta.
La sezione Dhs e la minaccia dello shutdown
I Democratici, da parte loro, hanno spiegato di essere disposti ad approvare cinque delle sei sezioni del disegno di legge, ma di voler separare l'ultima, che riguarda il DHS, l'agenzia che sovrintende all'ICE, per discutere le riforme che desiderano attuare. Poiché la Camera dei rappresentanti aveva approvato tutte e sei le sezioni come un unico pacchetto, separare la sezione DHS dal disegno di legge avrebbe di fatto portato a uno shutdown alla mezzanotte di venerdì, poiché la Camera avrebbe dovuto votare nuovamente sulla versione adottata dal Senato.
Conseguenze e precedenti storici
Una caratteristica unica degli Stati Uniti è che gli shutdown comportano generalmente la sospensione di centinaia di migliaia di dipendenti federali, mentre altri le cui mansioni sono considerate essenziali (controllori del traffico aereo, agenti di polizia, personale militare) continuano a lavorare. Tuttavia, tutti devono attendere la fine dello shutdown per ricevere i propri stipendi. Il più lungo shutdown nella storia del Paese risale solo allo scorso novembre, quando Repubblicani e Democratici si sono scontrati per 43 giorni sui sussidi per l'assicurazione sanitaria. Si è concluso solo quando alcuni senatori democratici hanno deciso di votare a favore di una proposta di bilancio redatta dai Repubblicani in cambio della promessa di agevolazioni su tali sussidi. La loro decisione è stata pesantemente criticata all'epoca da molti sostenitori Democratici, che auspicano una più forte opposizione a Donald Trump e ai Repubblicani al Congresso.