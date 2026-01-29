Ballerini e presentatori tv, l'Ue sanziona gli amici di Putin

AGI - Il Consiglio Ue ha deciso di varare sanzioni nei confronti di altri sei individui, alla luce delle continue attività ibride della Russia del presidente Vladimir Putin, in particolare le attività di Manipolazione e Interferenza dell'Informazione Straniera (Fimi) contro l'Ue, i suoi Stati membri e i suoi partner. Il Consiglio inserisce nell'elenco i presentatori televisivi Dmitry Guberniev, Ekaterina Andreeva e Maria Sittel, nonché il propagandista Pavel Zarubin. Essi lavorano o prestano supporto a canali televisivi di propaganda russa, oppure conducono manifestazioni e programmi propagandistici come "Linea Diretta con Vladimir Putin", nei quali diffondono disinformazione sulla guerra in Ucraina ed elogiano il regime di Putin.
La cerchia 'culturale'
I nuovi inserimenti comprendono inoltre figure culturali: l'attore Roman Chumakov e il ballerino ucraino naturalizzato russo Sergey Polunin, che attraverso il loro lavoro promuovono propaganda filorussa e teorie cospirative sull'invasione russa dell'Ucraina, nonché narrazioni antiucraine e antioccidentali. Tutti gli individui designati contribuiscono attivamente alla guerra della Russia contro l'Ucraina, ad esempio raccogliendo fondi per le forze armate russe.
Con la decisione odierna, le misure restrittive adottate in risposta alle attività destabilizzanti della Russia si applicano ora a un totale di 65 individui e 17 entità. Le persone elencate sono soggette al congelamento dei beni, e ai cittadini e alle imprese dell'Ue è vietato mettere a loro disposizione fondi, attività finanziarie o risorse economiche. Le persone fisiche sono inoltre soggette a un divieto di viaggio che impedisce loro di entrare o transitare nel territorio dell'UE.Gli atti giuridici pertinenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.