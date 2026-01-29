Scarcerare i rifugiati in attesa di permesso in Minnesota

AGI - Un giudice federale statunitense ha temporaneamente impedito all'amministrazione del presidente Donald Trump di arrestare i rifugiati in attesa del permesso di residenza permanente in Minnesota e ha ordinato il rilascio di coloro che erano detenuti per questi motivi.
Le autorità Usa hanno avviato questo mese un programma per riesaminare lo status legale dei circa 5.600 rifugiati in Minnesota, teatro di una dura repressione dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione illegale, che non hanno ancora ottenuto la green card.
L'ordinanza del giudice sul Minnesota
Nella sua ordinanza di mercoledì, il giudice distrettuale statunitense John Tunheim ha affermato che Washington può continuare ad applicare le leggi sull'immigrazione e a rivedere lo status dei rifugiati, ma che deve farlo "senza arrestare e detenere i rifugiati".
"I rifugiati hanno il diritto legale di essere negli Stati Uniti, il diritto di lavorare, il diritto di vivere in pace e, soprattutto, il diritto di non essere sottoposti al terrore di essere arrestati e detenuti senza mandato o motivo nelle loro case o mentre si recano a funzioni religiose o a fare la spesa", ha scritto Tunheim, "nel migliore dei casi, l'America funge da rifugio per le libertà individuali in un mondo troppo spesso pieno di tirannia e crudeltà. Abbandoniamo questo ideale quando sottoponiamo i nostri vicini alla paura e al caos".
La reazione della Casa Bianca
L'ordinanza ha suscitato una rapida reazione da parte del vice capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller, una figura influente che guida la politica di immigrazione intransigente di Trump. "Il sabotaggio giudiziario della democrazia è infinito", ha scritto Miller su X.
Il rilascio dei rifugiati e lo status legale
L'ordinanza di Tunheim richiede che qualsiasi rifugiato trattenuto nell'ambito della revisione dello status del Minnesota, nota come Operazione PARRIS, venga "immediatamente rilasciato dalla custodia". I rifugiati in attesa del loro status di residenti permanenti "sono stati sottoposti a rigorosi controlli dei precedenti e delle informazioni, hanno ricevuto l'approvazione per l'ingresso da diverse agenzie federali, hanno ottenuto il permesso di lavorare, hanno ricevuto supporto dal governo e sono stati reinsediati negli Stati Uniti", ha scritto ancora il giudice.
"Questi individui sono stati ammessi nel Paese, hanno seguito le regole e sono in attesa che il loro status venga adattato a quello di residenti permanenti legali degli Stati Uniti", conclude l'ordinanza.