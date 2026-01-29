Sbucciate le mele: sono piene di pesticidi

AGI - Sull'85% delle mele europee ci sono residui di pesticidi oltre i limiti consentiti dalla legge. Lo sostiene un'alleanza di gruppi ambientalisti che ha fatto analizzare circa 60 mele acquistate a caso in 13 paesi europei, tra cui Francia, Spagna, Italia e Polonia, alla ricerca di residui chimici. Secondo PAN Europe, una coalizione di ONG impegnate nella lotta contro l'uso dei pesticidi, la stragrande maggioranza dei campioni conteneva tracce anche di sette sostanze chimiche diverse. Nel 71% dei casi, PAN Europe ha rilevato pesticidi classificati tra i più pericolosi nell'Unione Europea, i cosiddetti "candidati alla sostituzione", che l'Unione intende eliminare gradualmente il prima possibile. L'analisi ha inoltre rilevato che il 64% dei campioni conteneva almeno una sostanza perfluoroalchilica e polifluoroalchilica, note anche come "sostanze chimiche eterne", presenti nell'ambiente e nei prodotti di uso quotidiano.
I residui di pesticidi sono consentiti nell'Ue al di sotto di determinati livelli, ma PAN Europe mette in guardia dall'"effetto cocktail", ovvero l'esposizione simultanea dei consumatori a diversi pesticidi in un unico prodotto. Martin Dermine, un alto funzionario della coalizione, ha criticato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) per aver valutato i pesticidi singolarmente anziché il rischio derivante da "esposizione multipla" a diverse sostanze. "In questo rapporto, dimostriamo che l'85% delle mele presenta residui multipli e non sappiamo se siano sicure per il consumo o meno", ha affermato, evidenziando potenziali collegamenti con il cancro e l'infertilità.
I pesticidi più pericolosi e le sostanze eterne
L'analisi condotta da PAN Europe ha rivelato dati preoccupanti sulla composizione chimica delle mele. Oltre alla presenza di sette sostanze chimiche diverse nella maggior parte dei campioni, il 71% conteneva pesticidi classificati tra i più pericolosi nell'Unione Europea, definiti "candidati alla sostituzione". Questi sono composti che l'UE mira a eliminare progressivamente. Inoltre, il 64% dei campioni analizzati presentava tracce di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), comunemente note come "sostanze chimiche eterne", data la loro persistenza nell'ambiente e nei prodotti di uso quotidiano.
Rischi per i neonati e consigli per il consumo
Se le stesse mele analizzate fossero destinate alla vendita come alimenti trasformati per neonati, il 93% dei campioni sarebbe vietato. Questo perché i loro residui di pesticidi superano i limiti più severi stabiliti per i bambini di età inferiore ai tre anni. Le norme UE sono infatti più rigorose per gli alimenti per neonati, al fine di proteggere il loro sviluppo precoce. Per tutelare i consumatori, PAN Europe ha consigliato di acquistare mele biologiche o, in alternativa, di sbucciare quelle coltivate in modo convenzionale prima di consumarle.
Le mele nell'Ue
Insieme alle banane, le mele sono tra i frutti preferiti dagli europei e sono le più coltivate nell'UE, in particolare in Polonia, Italia e Francia. Tuttavia, sono anche tra i frutti più trattati. I pesticidi vengono utilizzati in particolare per combattere la ticchiolatura del melo, che rappresenta la principale minaccia fungina per i frutteti europei.