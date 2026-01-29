Giappone: boom di cimici negli hotel, arrivano cani detective

AGI – Gli hotel giapponesi sono sempre più infestati dalle cimici dei letti e per combatterle gli albergatori fanno scendere in campo ‘detective’ speciali: cani specificatamente addestrati per scovarle ovunque.
Il Giappone ha assistito a una crescita esplosiva delle infestazioni da cimici dei letti durante e dopo la seconda guerra mondiale. La popolazione è diminuita intorno al 1970, dopo lo sviluppo e l'uso di pesticidi efficaci. Secondo i dati resi noti dall’Associazione giapponese per il controllo dei parassiti, le infestazioni sono in forte aumento a seguito del boom dei viaggi internazionali registrato dopo il Covid. Un trend che lo scorso anno ha fatto registrare il numero record di 40 milioni di turisti stranieri in ingresso.
I numeri dell’infestazione
L'Associazione giapponese per il controllo dei parassiti, che rappresenta disinfestatori e aziende che si occupano di parassiti che vanno dagli scarafaggi e dai ratti alle zanzare e alle cimici dei letti, ha segnalato 1.176 reclami relativi alle cimici dei letti nel 2023, circa 500 in più rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferito, tale numero è ulteriormente aumentato fino a raggiungere quota 1.185 nel 2024.
L’impiego di cani ‘esperti’
L’aumento delle segnalazioni relative alle cimici dei letti ha determinato una crescente domanda di questi servizi cinofili. Secondo il quotidiano Asahi Shimbun, i cani addestrati a fiutare le cimici dei letti sono in grado di individuare fino al 95% delle infestazioni e vengono impiegati per ispezionare le camere d'albergo e altre strutture ricettive in tutto il Giappone.
Elle, il beagle detective
Tra questi c’è Elle, un beagle in gilet blu, giallo e verde. Elle corre veloce intorno a un piatto girevole, annusando rapidamente sei contenitori identici. Davanti a uno dei recipienti, Elle esplode di eccitazione e salta ripetutamente: ha fiutato una fiala piena di insetti parassiti succhiasangue.
A novembre, Elle è stata impiegata per la prima volta. Il suo compito era quello di controllare un dormitorio a Kawasaki per i giocatori della squadra di calcio J.League Kawasaki Frontale. Il suo ‘datore di lavoro’, Asante Inc., è un'importante azienda di disinfestazione di Tokyo e sponsor della squadra di calcio professionistica.
Elle ha seguito diversi programmi di addestramento a Tokyo da quando aveva 6 mesi. Elle e un altro cane di Asante hanno controllato circa 4.000 camere, principalmente in hotel, solo nel 2024.
Caratteristiche e pericoli delle cimici
Lunghi da 5 a 8 millimetri, questi insetti sfuggenti si nascondono tipicamente nelle fessure e nelle crepe dei letti e dei divani. I loro morsi possono causare eruzioni cutanee o prurito così intenso da rendere difficile il sonno alle loro vittime. Le infestazioni possono diffondersi rapidamente nelle stanze non trattate, poiché le cimici dei letti depongono un numero enorme di uova.